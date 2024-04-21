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Найкращий соус до м'яса: лимони та олія — і вийде смакота

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
56 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
360
Час на прочитання
1 хв
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Найкращий соус до м'яса: лимони та олія — і вийде смакота

Рецепт соуса до м'яса з лимонів / Фото: Unsplash

Щоб м'ясо було по-справжньому смачним, краще подавати його з соусом. Існують різні рецепти, але якщо ви хочете здивувати гостей, приготуйте соус до м'яса з лимонів.

Кулінари стверджують, що з таким незвичайним соусом м'ясо або риба будуть смакувати втричі краще. Такий рецепт готують в найкращих ресторанах. Спробуйте і ви.

Інгредієнти

лимони (на сік)
2-3 шт
цедра лимону
1 шт
мед
2 столові ложки
соєвий соус
2 столові ложки
оливкова олія
2 столові ложки
часник
2 зубчики
сіль і перець
за смаком
крохмал
1 чайна ложка

Процес приготування:

  1. З'єднайте у невеликій каструлі сік лимонів, цедру, мед, соєвий соус, розчавлені зубчики часнику та оливкову олію. Отриману суміш потрібно розігріти на помірному вогні і зачекати, щоб мед розчинився, а соус став однорідним. При цьому потрібно постійно помішувати. Додайте перець та сіль за смаком.
  2. Щоб загустити соус, візьміть крохмал і розведіть у невеликій кількості води. Додайте до соусу та добре розмішайте, продовжуйте готувати, поки він не загусне.
  3. Перед подаванням до столу дайте трішки охолонути.

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