Найкращий соус до м'яса: лимони та олія — і вийде смакота

Щоб м'ясо було по-справжньому смачним, краще подавати його з соусом. Існують різні рецепти, але якщо ви хочете здивувати гостей, приготуйте соус до м'яса з лимонів.
Кулінари стверджують, що з таким незвичайним соусом м'ясо або риба будуть смакувати втричі краще. Такий рецепт готують в найкращих ресторанах. Спробуйте і ви.
Інгредієнти
- лимони (на сік)
- 2-3 шт
- цедра лимону
- 1 шт
- мед
- 2 столові ложки
- соєвий соус
- 2 столові ложки
- оливкова олія
- 2 столові ложки
- часник
- 2 зубчики
- сіль і перець
- за смаком
- крохмал
- 1 чайна ложка
Процес приготування:
- З'єднайте у невеликій каструлі сік лимонів, цедру, мед, соєвий соус, розчавлені зубчики часнику та оливкову олію. Отриману суміш потрібно розігріти на помірному вогні і зачекати, щоб мед розчинився, а соус став однорідним. При цьому потрібно постійно помішувати. Додайте перець та сіль за смаком.
- Щоб загустити соус, візьміть крохмал і розведіть у невеликій кількості води. Додайте до соусу та добре розмішайте, продовжуйте готувати, поки він не загусне.
- Перед подаванням до столу дайте трішки охолонути.
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