Найкращий маринад для курки: один інгредієнт зробить її «ресторанною» стравою

Найкращий маринад для курки

Куряче м’ясо є справжнім фаворитом на кожній кухні, але навіть такий звичний продукт іноді хочеться приготувати по-особливому. Професійні кухарі знають, що секрет ідеальної «ресторанної» курки криється не в тривалому тушкуванні, а в правильному маринаді.

Шеф-кухарка Джуді Джу розповів, який інгредієнт здатен перетворити звичайну вечерю на кулінарний шедевр. Головним героєм тут стає звичайний апельсиновий сік.

Чому саме апельсин потрібно додавати до маринаду

Використання цитрусових у маринадах — ідея не нова, кожен фрукт дає свій результат. Лайм забезпечує різку свіжість, лимон дарує класичну кислинку, а грейпфрут додає страві вишуканої гіркоти. Проте, на думку експерта, саме апельсин ідеально доповнює курку. Його природна солодкість під час термічної обробки карамелізується на поверхні, створюючи апетитну золотисту скоринку. Крім того, кислоти, що містяться в соці, м’яко розщеплюють волокна м’яса, роблячи його надзвичайно ніжним, але не руйнуючи структуру.

Рецепт апельсинового маринаду

Щоб смак був збалансованим та глибоким, найкраще поєднувати апельсинову основу з пікантними та солоними інгредієнтами. Ось рецепт, який підкреслить найкращі якості птиці:

Свіжовичавлений апельсиновий сік — 150 мл;

Соєвий соус — 3 столові ложки;

Мед (рідкий) — 1 столова ложка;

Часник — 2–3 подрібнені зубчики;

Олія (оливкова або соняшникова) — 2 столові ложки;

Мелений імбир або цедра апельсина — за смаком.

Просто змішайте всі складники та занурте у суміш куряче філе або стегна.

Як маринувати курку: важливі правила, щоб не зіпсувати страву

Попри простоту, маринування з цитрусами має свої підводні камені.