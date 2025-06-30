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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Соуси й заправки
Кількість переглядів
1194
Час на прочитання
1 хв

Найсмачніший соус під шашлик: всього 10 хвилин — і закушування готове

Пропонуємо спробувати дуже смачний соус із томатів, який ідеально поєднується з шашликом чи просто м’ясом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 46 хв.
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
Рецепт найсмачнішого соусу під шашлик

Рецепт найсмачнішого соусу під шашлик / © Pixabay

Рецепт надзвичайно простий у приготуванні. Ви витратите всього 10 хвилин, але гості скажуть вам за це “спасибі”.

Інгредієнти

томати
500 г
томати (для заливки)
2 шт.
солодкий перець
1 шт.
сіль
1 ч. ложка
часник
3 зубчики
цукор
1 ст. ложка
олія
3 ст. ложки
чорний мелений перець
щіпка
зелень (будь-яка)
пучок

Процес приготування:

  1. Помідори нарізати на 4 частини (якщо великі, можна на 6). Покласти в миску.

  2. В чаші блендера змішати 2 помідори, 1 солодкий перець, зубчики часнику, улюблену зелень, цукор, сіль, олію та чорний мелений перець.

  3. Соус влити до помідорів, добре перемішати. Накрити харчовою плівкою і залишити на 1,5-2 години в холодильнику.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
1194
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