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- Категорія
- Соуси й заправки
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Найсмачніший соус під шашлик: всього 10 хвилин — і закушування готове
Пропонуємо спробувати дуже смачний соус із томатів, який ідеально поєднується з шашликом чи просто м’ясом.
Рецепт надзвичайно простий у приготуванні. Ви витратите всього 10 хвилин, але гості скажуть вам за це “спасибі”.
Інгредієнти
- томати
- 500 г
- томати (для заливки)
- 2 шт.
- солодкий перець
- 1 шт.
- сіль
- 1 ч. ложка
- часник
- 3 зубчики
- цукор
- 1 ст. ложка
- олія
- 3 ст. ложки
- чорний мелений перець
- щіпка
- зелень (будь-яка)
- пучок
Процес приготування:
Помідори нарізати на 4 частини (якщо великі, можна на 6). Покласти в миску.
В чаші блендера змішати 2 помідори, 1 солодкий перець, зубчики часнику, улюблену зелень, цукор, сіль, олію та чорний мелений перець.
Соус влити до помідорів, добре перемішати. Накрити харчовою плівкою і залишити на 1,5-2 години в холодильнику.
Смачного!