Овочева заправка на зиму до супу, борщу без варіння та стерилізації

Заправка на зиму

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Зимовий дефіцит свіжих овочів часто позбавляє перші страви того яскравого літнього аромату, до якого ми звикли в сезон. Традиційне заморожування допомагає зберегти продукти, проте воно не завжди здатне передати глибокий, насичений смак. Чудовою альтернативою, перевіреною багатьма господинями, є сира солена овочева заправка.

Цей спосіб заготівлі є максимально практичним: овочі та зелень не потрібно кип’ятити, варити чи заливати оцтом, а консервація відбувається виключно за рахунок звичайної солі. Завдяки цьому продукти зберігають свій природний колір, структуру та вітаміни, а взимку приготування будь-якого супу, борщу або рагу скорочується до лічених хвилин.

Інгредієнти

Для приготування заправки пропорції інгредієнтів підібрані в рівних частинах. Вага всіх овочів вказана вже в очищеному вигляді:

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Морква — 1 кг

Болгарський перець — 1 кг

Ріпчаста цибуля — 1 кг

Помідори — 1 кг

Свіжа зелень (кріп та петрушка) — 1 кг

Кам’яна сіль (звичайна, без додавання йоду чи інших домішок) — 1 кг

Пропорції кропу та петрушки можна змінювати на власний смак. Наприклад, для класичних супів та борщів чудово підходить суміш із більшою кількістю кропу, а для любителів східних страв (як-от харчо) частину петрушки можна замінити свіжою кінзою.

Покроковий процес приготування

Головна перевага цього рецепту — простота. Весь процес полягає в подрібненні та ретельному перемішуванні компонентів.

Морква. Очищену моркву натирають на великій тертці.

Болгарський перець. Очищають від насіння та внутрішніх перегородок, після чого нарізають акуратними дрібними кубиками.

Ріпчаста цибуля. Нарізають тонкими кубиками, як для звичайної супової засмажки.

Зелень. Ретельно промивають, повністю висушують від зайвої вологи на рушнику та дрібно січуть ножем. Жорсткі стебла викидати не варто — їх можна швидко подрібнити за допомогою кухонного комбайна або блендера та додати до загальної маси.

Свіжі помідори розрізають на шматочки та подрібнюють до стану однорідного пюре за допомогою блендера або звичайної м’ясорубки. Отриману томатну масу переливають в окрему миску, всипають туди весь кілограм солі та ретельно перемішують, щоб кристали почали розчинятися. У велику глибоку ємність (чистий таз або об’ємну каструлю) викладають підготовлену натерту моркву, кубики перцю, цибулю та подрібнену зелень. Усі овочі добре перемішують між собою, щоб вони розподілилися рівномірно. Після цього до суміші вливають томатне пюре із сіллю та ще раз ретельно вимішують масу. Готову заправку розкладають у заздалегідь простерилізовані сухі банки та закривають звичайними капроновими або гвинтовими кришками. З цієї кількості інгредієнтів на виході виходить рівно 5 літрових банок готового продукту.

Правила зберігання та використання заправки взимку

Оскільки єдиним консервантом у цьому рецепті виступає сіль, вона надійно захищає заготовку від псування. Зберігати баночки найкраще в прохолодному місці — на нижній полиці холодильника, у льоху або в холодній коморі.

Під час приготування страв взимку важливо дотримуватися кількох простих правил:

Оскільки заправка містить багато солі, саму страву (бульйон чи картоплю) під час варіння солити взагалі не потрібно.

Заправку додають у суп на самомуприкінці приготування — приблизно за 1–2 хвилини до того, як вимкнути вогонь, коли картопля та м’ясо вже повністю готові. Страва має покипіти з овочами буквально хвилину, щоб вони віддали свій аромат і поділилися сіллю.

Щоразу набирайте необхідну кількість заправки (зазвичай 1–2 столові ложки на трилітрову каструлю) виключно чистою та абсолютно сухою ложкою. Потрапляння сирої води в банку може призвести до появи плісняви.

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