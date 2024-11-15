Рецепт домашнього майонезу без яєць: мінімум інгредієнтів, але максимум смаку

Для його приготування вам також знадобляться склянка і занурювальний блендер.
Класичний майонез містить яйця, рослинну олію і деякі інші інгредієнти, але ви можете приготувати вдома смачний і пісний варіант без використання яєць. Користувач TikTok під ніком @tanya_akopyan поділилася простим рецептом.
Інгредієнти
- молоко
- 100 мл
- рослинна олія без запаху
- 200 мл
- лимонний сік
- 2 ст. ложки
- гірчиця
- 1 ч. ложка
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- цукор
- 1,5 ч. ложки
Процес приготування:
- В склянку налийте молоко (кімнатної температури), додайте олію, лимонний сік (можна замінити оцтом 9%), цукор, гірчицю і сіль.
- За допомогою блендера збийте всі інгредієнти до отримання густої маси, схожої на сметану.
Домашній майонез без яєць виходить дуже смачним і підходить до будь-яких салатів. Але пам'ятайте, що його не можна довго зберігати в холодильнику.