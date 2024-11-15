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Рецепт домашнього майонезу без яєць: мінімум інгредієнтів, але максимум смаку

Рецепт домашнього майонезу без яєць: мінімум інгредієнтів, але максимум смаку

Як приготувати домашній майонез без яєць / Фото: Фото з відкритих джерел

Для його приготування вам також знадобляться склянка і занурювальний блендер.

Класичний майонез містить яйця, рослинну олію і деякі інші інгредієнти, але ви можете приготувати вдома смачний і пісний варіант без використання яєць. Користувач TikTok під ніком @tanya_akopyan поділилася простим рецептом.

Інгредієнти

молоко
100 мл
рослинна олія без запаху
200 мл
лимонний сік
2 ст. ложки
гірчиця
1 ч. ложка
сіль
0,5 ч. ложки
цукор
1,5 ч. ложки

Процес приготування:

  1. В склянку налийте молоко (кімнатної температури), додайте олію, лимонний сік (можна замінити оцтом 9%), цукор, гірчицю і сіль.
  2. За допомогою блендера збийте всі інгредієнти до отримання густої маси, схожої на сметану.

Домашній майонез без яєць виходить дуже смачним і підходить до будь-яких салатів. Але пам'ятайте, що його не можна довго зберігати в холодильнику.

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