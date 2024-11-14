Швидкий домашній майонез за 7 хвилин на одне яйце

Рецепт смачного майонезу, який можна приготувати за 7 хвилин
Рецепт цього домашнього майонезу дуже простий і, головне, швидкий. Для його приготування знадобиться мінімум часу та продуктів.
Інгредієнти:
- Олія - 200 г.
- Яйце - 1 шт.
- Сіль - пів чайної ложки.
- Цукор - 1 чайна ложка.
- Лимонний сік - 1 чайна ложка.
- Гірчиця - чайна ложка
Як приготувати домашній майонез
- Наливаємо 200 г олії, додаємо одне мите яйце. Яйце та олія повинні бути однієї температури, можна зразу з холодильника.
- Додаємо пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру.
- Вичавлюємо сік лимону одну чайну ложку додаємо.
- Додаємо оду чайну ложку гірчиці.
- Беремо блендер, накриваємо ним жовток яйця та починаємо збивати. Через декілька хвилин, смачнючий майонез готовий.
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