Швидкий домашній майонез за 7 хвилин на одне яйце

Рецепт смачного майонезу, який можна приготувати за 7 хвилин

Рецепт цього домашнього майонезу дуже простий і, головне, швидкий. Для його приготування знадобиться мінімум часу та продуктів.

Інгредієнти:

Олія - 200 г.

Яйце - 1 шт.

Сіль - пів чайної ложки.

Цукор - 1 чайна ложка.

Лимонний сік - 1 чайна ложка.

Гірчиця - чайна ложка

Як приготувати домашній майонез

Наливаємо 200 г олії, додаємо одне мите яйце. Яйце та олія повинні бути однієї температури, можна зразу з холодильника.

Домашній майонез: додаємо олію

Додаємо пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру.

Вичавлюємо сік лимону одну чайну ложку додаємо.

Додаємо оду чайну ложку гірчиці.

Домашній майонез: додаємо гірчицю

Беремо блендер, накриваємо ним жовток яйця та починаємо збивати. Через декілька хвилин, смачнючий майонез готовий.

Домашній майонез: збиваємо блендером

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