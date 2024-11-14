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Швидкий домашній майонез за 7 хвилин на одне яйце

Час приготування
7 хвилин
Харчова цінність на 100 г
529 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
25
Час на прочитання
1 хв
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Швидкий домашній майонез за 7 хвилин на одне яйце

Рецепт домашнього майонезу

Рецепт смачного майонезу, який можна приготувати за 7 хвилин

Рецепт цього домашнього майонезу дуже простий і, головне, швидкий. Для його приготування знадобиться мінімум часу та продуктів.

Інгредієнти:

  • Олія - 200 г. 
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль - пів чайної ложки.
  • Цукор - 1 чайна ложка.
  • Лимонний сік - 1 чайна ложка.
  • Гірчиця -  чайна ложка

Як приготувати домашній майонез

  • Наливаємо 200 г олії, додаємо одне мите яйце. Яйце та олія повинні бути однієї температури, можна зразу з холодильника.
Домашній майонез: додаємо олію / ©
Домашній майонез: додаємо олію
  • Додаємо пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру.
  • Вичавлюємо сік лимону одну чайну ложку додаємо.
  • Додаємо оду чайну ложку гірчиці.
Домашній майонез: додаємо гірчицю / ©
Домашній майонез: додаємо гірчицю
  • Беремо блендер, накриваємо ним жовток яйця та починаємо збивати. Через декілька хвилин, смачнючий майонез готовий.
Домашній майонез: збиваємо блендером / ©
Домашній майонез: збиваємо блендером

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