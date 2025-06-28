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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Соуси й заправки
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

Соус реліш з огірками і спеціями — маловідомий українцям, але надзвичайно популярний в США

Реліш — це приправа або соус, який складається з дуже дрібно нарізаних овочів або фруктів. Їх маринують у суміші зі спецій, цукру і оцту.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
76 ккал
Соус реліш: рецепт

Соус реліш: рецепт / © unsplash.com

Найчастіше соус реліш використовують як доповнення до бургерів, хотдогів, сендвічів та інших страв з м’ясом.

Інгредієнти

великий огірок (без насіння)
3 шт.
біла цибулина
2 шт.
червоний солодкий перець
1 шт.
зелений солодкий перець
1 шт.
сіль
2 ст. ложки
яблучний оцет
1 склянка
цукор
¾ склянки
гірчичне насіння
2 ч. ложки
насіння селери
2 ч. ложки

Процес приготування:

  1. Наріжте огірки, цибулю й болгарський перець дрібними шматочками.

  2. Посоліть овочеву суміш і залиште настоюватися на пів години, після чого добре промийте водою та ретельно відіжміть зайву рідину.

  3. У каструлі з’єднайте оцет, цукор і прянощі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.

  4. Додайте підготовлені овочі, варіть усе разом приблизно 10 хвилин.

  5. Гарячий соус розкладіть по стерилізованих банках і щільно закрутіть кришками.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
355
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