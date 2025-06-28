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- Категорія
- Соуси й заправки
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Соус реліш з огірками і спеціями — маловідомий українцям, але надзвичайно популярний в США
Реліш — це приправа або соус, який складається з дуже дрібно нарізаних овочів або фруктів. Їх маринують у суміші зі спецій, цукру і оцту.
Найчастіше соус реліш використовують як доповнення до бургерів, хотдогів, сендвічів та інших страв з м’ясом.
Інгредієнти
- великий огірок (без насіння)
- 3 шт.
- біла цибулина
- 2 шт.
- червоний солодкий перець
- 1 шт.
- зелений солодкий перець
- 1 шт.
- сіль
- 2 ст. ложки
- яблучний оцет
- 1 склянка
- цукор
- ¾ склянки
- гірчичне насіння
- 2 ч. ложки
- насіння селери
- 2 ч. ложки
Процес приготування:
Наріжте огірки, цибулю й болгарський перець дрібними шматочками.
Посоліть овочеву суміш і залиште настоюватися на пів години, після чого добре промийте водою та ретельно відіжміть зайву рідину.
У каструлі з’єднайте оцет, цукор і прянощі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
Додайте підготовлені овочі, варіть усе разом приблизно 10 хвилин.
Гарячий соус розкладіть по стерилізованих банках і щільно закрутіть кришками.
Смачного!