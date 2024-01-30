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Соус "Тартар": рецепт чудового доповнення до холодних закусок

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
464 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
495
Час на прочитання
1 хв
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Соус "Тартар": рецепт чудового доповнення до холодних закусок

Соус "Тартар" / Фото: Credits

Соус «Тартар», приготовлений в домашніх умовах — чудовий додаток до холодних закусок, м'яса, риби та морепродуктів, що підкреслює смак страви. Для приготування потрібно в чашу блендера закласти всі інгредієнти, збити і дати настоятися.

Інгредієнти

мариновані огірки
2 шт.
кріп
2 гілочки
цибуля зелена
3 пера
часник
2 зубчики
йогурт
100 г
сметана
100 г
сіль
  1. У чашу блендера влийте йогурт та сметану. Додайте півтора нарізаних огірка, кріп, цибулю, часник та сіль. Усе перебийте до однорідної маси.
  2. Решту огірка дрібно наріжте і викладіть в соус. Перемішайте. Перед подаванням дайте настоятися 20 хвилин.

Поради:

  • Йогурт використовуйте без добавок, а сметану будь-якої жирності.

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