Соус "Тартар": рецепт чудового доповнення до холодних закусок

Соус «Тартар», приготовлений в домашніх умовах — чудовий додаток до холодних закусок, м'яса, риби та морепродуктів, що підкреслює смак страви. Для приготування потрібно в чашу блендера закласти всі інгредієнти, збити і дати настоятися.