Соус "Тартар": рецепт чудового доповнення до холодних закусок

Соус «Тартар», приготовлений в домашніх умовах — чудовий додаток до холодних закусок, м'яса, риби та морепродуктів, що підкреслює смак страви. Для приготування потрібно в чашу блендера закласти всі інгредієнти, збити і дати настоятися.
Інгредієнти
- мариновані огірки
- 2 шт.
- кріп
- 2 гілочки
- цибуля зелена
- 3 пера
- часник
- 2 зубчики
- йогурт
- 100 г
- сметана
- 100 г
- сіль
- У чашу блендера влийте йогурт та сметану. Додайте півтора нарізаних огірка, кріп, цибулю, часник та сіль. Усе перебийте до однорідної маси.
- Решту огірка дрібно наріжте і викладіть в соус. Перемішайте. Перед подаванням дайте настоятися 20 хвилин.
Поради:
- Йогурт використовуйте без добавок, а сметану будь-якої жирності.
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