Як приготувати імеретинський шафран з чорнобривців: екзотична приправа у вас вдома

Приправу з чорнобривців можна додавати до найрізноманітніших страв: м'ясних, рибних або овочевих. Також вона буде чудово смакувати у солодкій та несолодкій випічці.

Інгредієнти чорнобривці (квіти) за смаком вода в залежності від кількості квітів

Процес приготування:

Квіти чорнобривців зриваємо і висушуємо у добре провітрюваному приміщенні, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Дуже важливо, щоб вони повністю висушилися. Викладаємо висушені квіти в кавомолку і добре подрібнюємо протягом 30-40 секунд. Беремо сито з найдрібнішими дірочками, висипаєте масу в нього і просіюємо сміття (насіння, прожилки тощо). Просіювати краще 7-10 разів, з кожним разом будете помічати, що сміття все менше. Пересипаєте імеретинський шафран у баночку, закриваєте кришкою і використовуєте за необхідності.

Смачного!