Як приготувати імеретинський шафран з чорнобривців: екзотична приправа у вас вдома

Зробити вдома імеретинський шафран з чорнобривців зовсім не складно.
Приправу з чорнобривців можна додавати до найрізноманітніших страв: м'ясних, рибних або овочевих. Також вона буде чудово смакувати у солодкій та несолодкій випічці.
Інгредієнти
- чорнобривці (квіти)
- за смаком
- вода
- в залежності від кількості квітів
Процес приготування:
- Квіти чорнобривців зриваємо і висушуємо у добре провітрюваному приміщенні, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Дуже важливо, щоб вони повністю висушилися.
- Викладаємо висушені квіти в кавомолку і добре подрібнюємо протягом 30-40 секунд.
- Беремо сито з найдрібнішими дірочками, висипаєте масу в нього і просіюємо сміття (насіння, прожилки тощо). Просіювати краще 7-10 разів, з кожним разом будете помічати, що сміття все менше.
- Пересипаєте імеретинський шафран у баночку, закриваєте кришкою і використовуєте за необхідності.
Смачного!