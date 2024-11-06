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Як приготувати імеретинський шафран з чорнобривців: екзотична приправа у вас вдома

Як приготувати імеретинський шафран з чорнобривців: екзотична приправа у вас вдома

Як зробити імеретинський шафран з чорнобривців / Фото: Фото з відкритих джерел

Зробити вдома імеретинський шафран з чорнобривців зовсім не складно.

Приправу з чорнобривців можна додавати до найрізноманітніших страв: м'ясних, рибних або овочевих. Також вона буде чудово смакувати у солодкій та несолодкій випічці.

Інгредієнти

чорнобривці (квіти)
за смаком
вода
в залежності від кількості квітів

Процес приготування:

  1. Квіти чорнобривців зриваємо і висушуємо у добре провітрюваному приміщенні, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Дуже важливо, щоб вони повністю висушилися. 
  2. Викладаємо висушені квіти в кавомолку і добре подрібнюємо протягом 30-40 секунд. 
  3. Беремо сито з найдрібнішими дірочками, висипаєте масу в нього і просіюємо сміття (насіння, прожилки тощо). Просіювати краще 7-10 разів, з кожним разом будете помічати, що сміття все менше.
  4. Пересипаєте імеретинський шафран у баночку, закриваєте кришкою і використовуєте за необхідності.

Смачного!

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