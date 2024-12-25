Як приготувати ніжний майонез власноруч: перевірений рецепт без яєць та молока

Багато салатів і страв набувають більш насиченого смаку завдяки майонезу, але що робити, якщо ви вегетаріанець або дотримуєтесь посту? У цій статті ви дізнаєтесь, як приготувати пісний майонез вдома.
Класичний домашній майонез готується на основі сирих яєчних жовтків і соняшникової олії, що при збиванні блендером дозволяє отримати потрібну консистенцію соусу. Лимонний сік додає кислинку та допомагає продовжити термін зберігання, а гірчиця, сіль і чорний перець забезпечують насичений смак.
Однак для тих, хто виключив з раціону інгредієнти тваринного походження, виникає питання: як приготувати майонез без яєць?
Інгредієнти
- розсіл від консервованого зеленого горошку
- 80 мл
- яблучний оцет
- 1 ч. ложка
- цукор
- 1 ч. ложка
- сіль
- 1 ч. ложка
- оливкова олія
- 200 мл
- солодка гірчиця
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
- Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Злийте рідину з консервованого горошку, а сам горошок використайте за потребою. Вилийте рідину в миску, додайте цукор, сіль і яблучний оцет. Якщо бажаєте, яблучний оцет можна замінити лимонним соком.
- Збийте інгредієнти занурювальним блендером протягом двох хвилин. Потім, поступово додаючи рослинну олію тонким струменем, продовжуйте збивати ще 3-4 хвилини. Коли суміш стане більш світлою, збільшиться в об'ємі і набуде консистенції рідкої сметани, майонез буде готовий.
- Додайте гірчицю до отриманої маси і ще раз збийте блендером до однорідності. Якщо бажаєте, можете додати трохи куркуми для кольору або інших спецій за смаком, але лише в вигляді дрібного порошку, щоб майонез залишався однорідним. Помістіть в холодильник на годину – і соус готовий.
Смачного!