Як приготувати ніжний майонез власноруч: перевірений рецепт без яєць та молока

Багато салатів і страв набувають більш насиченого смаку завдяки майонезу, але що робити, якщо ви вегетаріанець або дотримуєтесь посту? У цій статті ви дізнаєтесь, як приготувати пісний майонез вдома.

Класичний домашній майонез готується на основі сирих яєчних жовтків і соняшникової олії, що при збиванні блендером дозволяє отримати потрібну консистенцію соусу. Лимонний сік додає кислинку та допомагає продовжити термін зберігання, а гірчиця, сіль і чорний перець забезпечують насичений смак.

Однак для тих, хто виключив з раціону інгредієнти тваринного походження, виникає питання: як приготувати майонез без яєць?

Інгредієнти розсіл від консервованого зеленого горошку 80 мл яблучний оцет 1 ч. ложка цукор 1 ч. ложка сіль 1 ч. ложка оливкова олія 200 мл солодка гірчиця 1 ч. ложка

Процес приготування:

Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Злийте рідину з консервованого горошку, а сам горошок використайте за потребою. Вилийте рідину в миску, додайте цукор, сіль і яблучний оцет. Якщо бажаєте, яблучний оцет можна замінити лимонним соком. Збийте інгредієнти занурювальним блендером протягом двох хвилин. Потім, поступово додаючи рослинну олію тонким струменем, продовжуйте збивати ще 3-4 хвилини. Коли суміш стане більш світлою, збільшиться в об'ємі і набуде консистенції рідкої сметани, майонез буде готовий. Додайте гірчицю до отриманої маси і ще раз збийте блендером до однорідності. Якщо бажаєте, можете додати трохи куркуми для кольору або інших спецій за смаком, але лише в вигляді дрібного порошку, щоб майонез залишався однорідним. Помістіть в холодильник на годину – і соус готовий.

Смачного!