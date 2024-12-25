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Як приготувати ніжний майонез власноруч: перевірений рецепт без яєць та молока

Час приготування
6 хвилин
Харчова цінність на 100 г
337 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
293
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати ніжний майонез власноруч: перевірений рецепт без яєць та молока

Домашній майонез без яєць і молока / Фото: pixabay.com

Багато салатів і страв набувають більш насиченого смаку завдяки майонезу, але що робити, якщо ви вегетаріанець або дотримуєтесь посту? У цій статті ви дізнаєтесь, як приготувати пісний майонез вдома.

Класичний домашній майонез готується на основі сирих яєчних жовтків і соняшникової олії, що при збиванні блендером дозволяє отримати потрібну консистенцію соусу. Лимонний сік додає кислинку та допомагає продовжити термін зберігання, а гірчиця, сіль і чорний перець забезпечують насичений смак.

Однак для тих, хто виключив з раціону інгредієнти тваринного походження, виникає питання: як приготувати майонез без яєць?

Інгредієнти

розсіл від консервованого зеленого горошку
80 мл
яблучний оцет
1 ч. ложка
цукор
1 ч. ложка
сіль
1 ч. ложка
оливкова олія
200 мл
солодка гірчиця
1 ч. ложка

Процес приготування:

  1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Злийте рідину з консервованого горошку, а сам горошок використайте за потребою. Вилийте рідину в миску, додайте цукор, сіль і яблучний оцет. Якщо бажаєте, яблучний оцет можна замінити лимонним соком.
  2. Збийте інгредієнти занурювальним блендером протягом двох хвилин. Потім, поступово додаючи рослинну олію тонким струменем, продовжуйте збивати ще 3-4 хвилини. Коли суміш стане більш світлою, збільшиться в об'ємі і набуде консистенції рідкої сметани, майонез буде готовий.
  3. Додайте гірчицю до отриманої маси і ще раз збийте блендером до однорідності. Якщо бажаєте, можете додати трохи куркуми для кольору або інших спецій за смаком, але лише в вигляді дрібного порошку, щоб майонез залишався однорідним. Помістіть в холодильник на годину – і соус готовий.

Смачного!

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