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Як зробити домашній майонез без яєць: простий і корисний рецепт

Як зробити домашній майонез без яєць: простий і корисний рецепт

Майонез можна приготувати в домашніх умовах / Фото: pixabay.com

Для приготування цього соусу вам знадобляться доступні продукти, які є на кожній кухні.

Домашній майонез без яєць — це ідеальне рішення для тих, хто дотримується вегетаріанського або веганського харчування, має алергію на яйця або просто хоче спробувати щось нове. Цей майонез виходить ніжним, смачним і може використовуватися як універсальний соус. 

Спосіб приготування

Інгредієнти: 

  • молоко (100 мл)
  • рослинна олія (200 мл)
  • гірчиця (1 чайна ложка)
  • лимонний сік (1 столова ложка)
  • цукор (0,5 чайної ложки)
  • сіль (0,5 чайної ложки)

Приготування:

У склянку для блендера виливаємо молоко. Для приготування майонезу без яєць воно має бути кімнатної температури. У жодному разі не можна використовувати гаряче або тепле молоко – так можна просто зіпсувати продукти.

Занурюємо на дно чаші блендер і починаємо збивати майонез доти, доки він не загусне. 

Потім додаємо цукор, сіль, гірчицю та лимонний сік. Важливий момент – у цьому рецепті потрібно використовувати звичайну гостру гірчицю, щоб вийшов саме майонез, а не інший соус. Ще раз ретельно збиваємо - і домашній майонез готовий.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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