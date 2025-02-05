Як зробити домашній майонез без яєць: простий і корисний рецепт

Для приготування цього соусу вам знадобляться доступні продукти, які є на кожній кухні.
Домашній майонез без яєць — це ідеальне рішення для тих, хто дотримується вегетаріанського або веганського харчування, має алергію на яйця або просто хоче спробувати щось нове. Цей майонез виходить ніжним, смачним і може використовуватися як універсальний соус.
Спосіб приготування
Інгредієнти:
- молоко (100 мл)
- рослинна олія (200 мл)
- гірчиця (1 чайна ложка)
- лимонний сік (1 столова ложка)
- цукор (0,5 чайної ложки)
- сіль (0,5 чайної ложки)
Приготування:
У склянку для блендера виливаємо молоко. Для приготування майонезу без яєць воно має бути кімнатної температури. У жодному разі не можна використовувати гаряче або тепле молоко – так можна просто зіпсувати продукти.
Занурюємо на дно чаші блендер і починаємо збивати майонез доти, доки він не загусне.
Потім додаємо цукор, сіль, гірчицю та лимонний сік. Важливий момент – у цьому рецепті потрібно використовувати звичайну гостру гірчицю, щоб вийшов саме майонез, а не інший соус. Ще раз ретельно збиваємо - і домашній майонез готовий.
Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.
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