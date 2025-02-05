Як зробити домашній майонез без яєць: простий і корисний рецепт

Для приготування цього соусу вам знадобляться доступні продукти, які є на кожній кухні.

Домашній майонез без яєць — це ідеальне рішення для тих, хто дотримується вегетаріанського або веганського харчування, має алергію на яйця або просто хоче спробувати щось нове. Цей майонез виходить ніжним, смачним і може використовуватися як універсальний соус.

Спосіб приготування

Інгредієнти:

молоко (100 мл)

рослинна олія (200 мл)

гірчиця (1 чайна ложка)

лимонний сік (1 столова ложка)

цукор (0,5 чайної ложки)

сіль (0,5 чайної ложки)

Приготування:

У склянку для блендера виливаємо молоко. Для приготування майонезу без яєць воно має бути кімнатної температури. У жодному разі не можна використовувати гаряче або тепле молоко – так можна просто зіпсувати продукти.

Занурюємо на дно чаші блендер і починаємо збивати майонез доти, доки він не загусне.

Потім додаємо цукор, сіль, гірчицю та лимонний сік. Важливий момент – у цьому рецепті потрібно використовувати звичайну гостру гірчицю, щоб вийшов саме майонез, а не інший соус. Ще раз ретельно збиваємо - і домашній майонез готовий.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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