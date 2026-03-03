Готуйте гаманці: 7 фруктів і овочів можуть різко здорожчати через зміну клімату

Фрукти / © iStock

Зміна клімату дедалі сильніше впливає на світовий ринок фруктів та овочів. Екстремальна спека, тривалі посухи, нестабільні опади та пізні заморозки вже позначаються на врожайності й цінах. Аналітики попереджають: у найближчі роки низка популярних культур може суттєво подорожчати.

Які продукти під ризиком

Томати. За температури вище 35°C рослини гірше зав’язують плоди, що призводить до втрат урожаю. Країни Середземномор’я вже стикаються з дефіцитом води, тому виробництво поступово зміщується на північ Європи та в тепличний сектор.

Картопля. Базова продовольча культура гостро реагує на спеку та нестачу вологи. У посушливі роки в Європі виробництво скорочується на мільйони тонн, що підвищує цінову нестабільність.

Лохина та інші ягоди. Сектор залишається високорентабельним, але дуже вразливим до погодних стресів. Аномальна спека в Перу вже спричиняла різкі стрибки світових цін.

Цитрусові. Скорочення виробництва апельсинів у США та зменшення запасів апельсинового соку свідчать про системні проблеми галузі. Експерти прогнозують структурні зміни на глобальному ринку.

Персики та інші кісточкові. Весняні заморозки в Європі регулярно знищують до 50–70% врожаю в окремих регіонах, що робить ці культури особливо ризикованими.

Перець та овочі відкритого ґрунту. Виробництво напряму залежить від доступності води. Посухи у Північній Америці та Мексиці вже призводили до перебоїв із постачанням та зростання цін.

Листові овочі. Під загрозою не лише врожай, а й насінництво. Екстремальна погода порушує виробництво насіння, що може створити додаткові проблеми для ринку.

Під ударом — не лише обсяги, а й якість

Науковці також звертають увагу на вплив підвищеної концентрації CO₂. За таких умов у рослинах може знижуватися вміст заліза, цинку та білка. Тобто кліматичні зміни впливають не лише на кількість, а й на поживну цінність продукції.

Світовий плодоовочевий ринок поступово входить у фазу трансформації: змінюється географія виробництва, зростає роль технологій зрошення та захисту рослин, посилюється конкуренція між країнами.

“Зміна клімату — це одночасно ризик і можливість для України. Ми вже спостерігаємо зміщення агрокліматичних зон, що відкриває потенціал для розширення вирощування ягід, овочів і садових культур у регіонах, де раніше це було менш ефективно. Водночас вирішальним фактором конкурентоспроможності стане швидкість впровадження технологій — зрошення, захисту рослин, стійких сортів і сучасних систем управління виробництвом”, — зазначила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

Експерти наголошують: у найближчі 10–20 років саме кліматична стійкість стане ключовим чинником цін і доступності багатьох популярних фруктів та овочів.

