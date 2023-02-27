Справжні, а не хімія: нутриціологиня розповіла, як правильно вибирати шоколадні цукерки

Шоколадні цукерки полюбляють дорослі і діти. Але недобросовісні виробники часто задля здешевшання використовують не справжній шоколад, а хімічну суміш. Як вибирати шоколадні цукерки — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На своїй сторінці в Instagram нутриціологиня Анастасія Каліга радить, на що звернути увагу, щоб обрати дійсно справжні шоколадні цукерки.

Чому дієтологи часто не рекомендують їсти цукерки

За словами лікарки, пояснення тут дуже просте: в цукерках майже немає поживних речовин, зате досить велика кількість цукру. Але це зовсім не означає, що потрібно повністю прибрати шоколадні цукерки з раціону.

У ВООЗ рекомендують обмежити вживання білого цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Тобто, якщо на день людина витрачає в середньому 2000 калорій (а це середньостатистична доросла особа з малоактивним способом життя), вона може вживати не більше 50 г цукру (приблизно 10 чайних ложок).

Варто розуміти, що надмірне вживання цукру веде до збільшення ваги, погіршення здоров'я всього організму та розвитку карієсу. Проте, якщо ви любите солодощі, виключати з раціону цукерки зовсім не варто. Адже рано чи пізно ви можете зірватися і з'їсти набагто більше, ніж дозволено. Тому краще дотримуватися норми і вживати солодощі за бажанням.

Щоб не було проблем зі здоров'ям, важливо також звертати увагу на склад шоколадних цукерок, які ви вживаєте.

Як вибирати шоколадні цукерки: на що звертати увагу

Фруктоза, сиропи, патока

Ці інгредієнти є цілком нормальними, але дуже солодкими. Нутриціологиня наголошує, що в її практиці бували такі випадки, коли ці речовини навіть впливали на смакові рецептори дітей. Після них навіть цукор здавався надто прісним і несмачним.

Тому потрібно звернути увагу, щоб їх в складі шоколадних цукерок було не надто багато.

Трансжири

Це один з різновидів ненасичених жирів. На пакуванні їх часто позначають як "частково гідрогенізовані рослинні жири". Деякі виробники взагалі ніяк їх не позначають.

За словами експертки, самі трансжири не несуть великої шкоди, але їх можна вживати лише в помірних кількостях. А взагалі краще уникати і не додавати в свій щоденний раціон.

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