Справжня насолода: чому нам подобається розжовувати шоколад

Що відбувається з людським організмом, коли ми відкушуємо шматочок шоколаду? Читайте в матеріалі ТСН.ua про останні дослідження вчених.

На думку дослідників, завдяки отриманим знанням можна буди виготовляти більш корисні ласощі. Вони опублікували результати своєї роботи в науковому журналі ACS Applied Materials and Interface.

Команда науковців з Університету Лідса спробувала зосередитися не на смаку шоколаду, який, беззаперечно є дуже приємним, а на тактильних відчуттях, що пов'язані з поїданням цього продукту. Для аналізу використали елітну марку темного шоколаду та штучну 3-D поверхню, яка нагадує язик.

Вченими також були застосовані аналітичні методи трибології — це одна з галузей інженерії, яка вивчає взаємодію рідини і поверхонь, рівень тертя між ними та роль в цьому процесі мастила. В цьому випадку мастилом виступає слина або жир з шоколаду.

Професорка Школи харчових наук і дієтології у Лідсі Анвеша Саркар пояснює, що завдяки трибології можна отримати механістичне уявлення, як саме їжа відчувається в роті. Отримані знання можна використовувати пізніше, щоб розробити продукти з кращою текстурою, смаком і вищою користю для здоров'я.

Потрапляючи на язик, шоколад утворює жирову плівку, яка покриває всі поверхні в роті, включаючи язик. Завдяки їй людина відчуває шоколад як щось гладке, приємне на дотик.

Після цього вже виділяються тверді частинки какао, які з точки зору тактильних відчуттів стають значно важливішими. В цей момент жир втрачає своє значення. Тому його кількість, вважають вчені, можна значно зменшити і це не вплине на текстуру самого продукту.

За словами Анвеши Саркар, не важливо, чи в шоколаді міститься 5% жиру, чи 50%. Все-рівно він буде утворювати в роті краплі, завдяки яким з'являється приємне відчуття.

Керівник дослідження Сіаваш Солтанахмаді зі Школи харчових наук і дієтології в Лідсі, вважає, що їхня робота допоможе розробити такий шоколад, текстура якого не зміниться, але він буде мати менший відсоток жиру. Це стає можливим, коли розумієш фізичні механізми, які відбуваються під час поїдання шоколаду.

Також, на думку дослідників, тепер можна вивчати інші харчові продукти, які переходять з твердого стану у рідкий в роті (морозиво, сир, маргарин тощо).