Коли за місячним календарем найкраще солити капусту у лютому та березні 2023 року

Які дні сприятливі для соління капусти у лютому, березні 2023 року, коли краще утриматись від квашення, чому капуста не завжди виходить хрусткою, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завдяки своїм корисним властивостям, великої кількості вітамінів квашена капуста особливо цінується взимку, коли їх так не вистачає в холодну пору року.

Чи вийде капуста хрусткою та соковитою, багато в чому залежить від дня, коли її солять. Річ у тому, що смак квашеної залежить від діяльності бактерій та їх бродіння. І чим активніше це бродіння, тим смачніше капуста.

Активність бактерій багато в чому залежить від місячної фази — на повний місяць активність бактерій менша, під час фази, коли місяць росте — більша.

Саме тому солити та квасити капусту краще у дні, коли місяць зростає.

Коли заквасити капусту у лютому 2023 року за місячним календарем, встигніть це зробити

В лютому 2023 року найбільше відповідними днями для засолювання є період з 23 по 28 число.

Краще утриматись від засолювання з 11 по 14 лютого та з 19 по 22 лютого.

Можна солити капусту, ці дні нейтральні - 10 лютого, з 15 по 18 лютого 2023 року.

Сприятливі дні за місячним календарем для соління капусти у березні 2023 року

Потрібно мати на увазі, що до березня більша частина врожаю капусти вже не підходить для квашення. Тому потрібно ретельно перебрати її та вибрати для квашення щільні качани без гнилі, без хворих або пошкоджених листів.

Квасити капусту краще за місячним календарем в середині березня, у фазі росту місяця.

В березні 2023 року фаза місяця, що росте припадає на період з 14 по 27 березня.

На місяць, що меншає, а у березні місяць такий з 1 по 12 число квасити капусту не бажано.

Несприятливим для соління чи квашення днями у березні 2023 року будуть 13 та 28 число.

Як солити капусту, щоб вона була хрусткою

Смачна квашена капуста — це насамперед хрустка капуста. Щоб вона вийшла такою потрібно знати основні секрети її приготування та помилки, яких часто допускаються господині.

Бажано квасити капусту у фазі місяця, що зростає.

Шинкувати потрібно не дуже мілко, середньою соломкою.

Хрустіти буде соковита капуста, відповідні сорти та потрібно брати.

Нашинковану капусту потрібно щільно укладати у місткість.

Обережно будьте з цукром. Цукор погано впливає на те, що капуста буде добре хрустіти. Якщо в рецепті необхідний цукор, то хоча б не сипте його багато.

Солі потрібно не багато, але й не мало, точно по рецепту. Беріть звичайну кухонну сіль

Запорука вдалого квашення капусти — бродіння, а бродіння любить тепло - бродити заготівля капусти повинна при температурі вище 20 градусів, а зберігатися – в прохолоді. Якщо не дотримуватися цих умов, то в першому випадку капуста не кваситься, а в другому – скисне.

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