Стає отрутою під час нагрівання: цей та інші міфи про мед

Мед — досить популярний продукт. Тому існує чимало міфів про нього. Наприклад, що нагрітий мед перетворюється на отруту. Читайте в матеріалі ТСН.ua про найпопулярніші міфи, які стосуються цього продукту.

Міф 1: під час нагрівання стане отруйним

Хоча, за словами доктора медичних наук Петра Карпенка, під час нагрівання до 60 градусів і вище мед втрачає свої ферменти. А вони є його найвищою біологічною цінністю. Проте, на отруту він не перетворюється. Тому можете сміливо класти улюблений підсолоджувач в чай.

Міф 2: краще їсти рідкий мед, аніж зацукрений

Кристалізація меду — природний процес. Тобто цей продукт не може постійно перебувати у рідкому стані. Найдовше рідким залишається травневий мед, який вважають найдорожчим та найкориснішим.

А ще кристалізація меду — це доказ його високої якості. На думку Петра Карпенка, під час його дозрівання (тобто кристалізації) підвищується біологічна активність продукту.

Міф 3: у меду немає терміну придатності

Мед вважається природним консервантом. Він довгий час не псується і може використовуватися впродовж 10 років за зберігання в правильних умовах. З часом відбувається кристалізація меду, тому він довго залишається в хорошому стані.

Проте це не означає, що мед не має терміну придатності. За словами Петра Карпенка, мед може окислятися. Особливо, якщо в банці буде міститися багато повітря. В такому разі він втратить всі свої корисні властивості.

Тобто, якщо повністю ізолювати ласощі від впливу повітря, термін придатності може бути дійсно довгим (до 2 тисяч років). Наприклад, саме стільки мед зберігався у гробниці Тутанхамона. Вченими було виявлено, що цей продукт залишився повністю придатним до вживання.

Міф 4: підроблений мед легко помітити

Існує чимало способів, як виявити, чи перед вами підроблений мед, чи ні. Наприклад, взяти шматок чорного хліба і розтерти на поверхні трішки меду. Якщо це справжній мед, буде відчутне невелике дряпання.

Однак, на око зрозуміти, що продукт підроблений, неможливо. Потрібно спробувати його на смак. Якщо відчутна гіркуватість — перед вами справжній продукт.

Міф 5: мед можна використовувати як ліки

Бджолині продукти досить корисні, але лише як добавлення. Лікувальні властивості були виявлені лише у прополісі, який навіть використовували під час війни. Також в лікуванні інколи використовують віск. А ось всі інші продукти, включаючи мед, мають лише профілактичну дію.

Хоча, за словами Петра Карпенка, в меду є чимало мінералів та вітамінів, проте вони не можуть стати повноцінним замінником медичних препаратів.

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