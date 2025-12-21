Святкове меню: рецепт салату "Мімоза" із секретним інгредієнтом

Салат сподобається гостям / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Салат «Мімоза» — це популярна святкова страва. Кожна господиня має свій рецепт. Однак простий інгредієнт може додати пікантності та смаку.

Салат «Мімоза» зі скумбрією

Інгредієнти:

філе скумбрії гарячого копчення — 300 г

картопля відварна — 300 г

морква відварна — 300 г

чотири яйця

ріпчаста цибуля — одна штука

твердий сир — 200 г

майонез, оцет, сіль

Спосіб приготування

Картоплю і моркву відваріть, остудіть, почистіть і натріть на крупній тертці у дві різні тарілки. Ріпчасту цибулю дрібно наріжте, залийте оцтом, перемішайте і залиште на 10 хвилин.

Реклама

Сир натріть на середній тертці. Яйця відваріть круто, розділіть на білки і жовтки, натріть на дрібній тертці на різні тарілочки. Філе скумбрії дрібно наріжте, видаліть кісточки, якщо вони вам попадуться.

На тарілці встановіть кулінарне кільце. Покладіть шар картоплі, покрийте майонезом. Зверху розподіліть мариновану ріпчасту цибулю.

Розкладіть шарами, покриваючи кожен майонезом, скумбрію, білки яєць, моркву і сир. Посипте верх жовтками і прикрасьте кропом за бажання.

Поставте салат у холодильник на 2 години, потім зніміть кулінарне кільце і подавайте на стіл.

Реклама

Раніше ми писали про те, як приготувати салат «Мімоза» в лаваші.