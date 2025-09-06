ТОП-10 страв із гарбуза: від супу до запіканки

ТОП-10 страв з гарбуза / © Pixabay

Його ніжна текстура, природна солодкість і користь для здоров’я роблять гарбуз бажаним гостем на вашому столі. Ми підготували ТОП-10 страв із гарбуза, які обов’язково варто спробувати.

Крем-суп із гарбуза

Класика, яку люблять усі. Густий, ніжний, злегка солодкуватий суп легко готується: гарбуз варять з цибулею, морквою та картоплею, потім збивають у блендері до кремової текстури. Додаємо спеції — імбир, мускатний горіх, трохи вершків — і страва готова.

Порада: подавайте з грінками або насінням гарбуза для хрусткого ефекту.

Гарбузовий пиріг

Найпопулярніший десерт осені. Тонке тісто, ніжна начинка з пюре гарбуза, яєць, меду і кориці — ідеальна комбінація. Пиріг можна прикрасити збитими вершками або карамеллю.

Печений гарбуз із медом і спеціями

Проста і неймовірно ароматна страва. Нарізаний кубиками гарбуз запікають у духовці з медом, корицею та оливковою олією. Виходить солодкий, карамелізований гарнір або самостійний десерт.

Гарбузова каша

Сніданок, що зігріває й додає енергії. Гарбуз варять до м’якості, а потім змішують з крупою — рисом, вівсянкою або пшоном. Додають вершкове масло, мед, горіхи та родзинки.

Гарбузова запіканка

Легка, ніжна і ситна. Гарбузове пюре змішують з яйцями, борошном або манкою, додають цукор і спеції, а потім запікають до золотистої скоринки. Можна подати як десерт або на сніданок.

Гарбуз у каррі

Східна нотка на вашому столі. Кубики гарбуза тушкують у томатному соусі з кокосовим молоком і каррі. Блюдо виходить ароматним, ніжним і чудово поєднується з рисом або лавашем.

Гарбузові млинці

Солодкі, пружні і ароматні. У тісто додають пюре гарбуза, трохи спецій — і на сковорідку! Подають із йогуртом, медом або ягодами. Ідеальний сніданок для дітей і дорослих.

Гарбузове рагу

Солоний варіант для сімейної вечері. Гарбуз нарізають кубиками і тушкують разом з іншими овочами: морквою, перцем, цибулею, помідорами. Страва виходить яскравою, смачною та корисною.

Гарбузові чипси

Легкий і хрумкий снек. Тонко нарізаний гарбуз запікають із оливковою олією та сіллю. Можна додати паприку або прованські трави. Ідеально замінює магазинні чипси.

Гарбузова паста або лазанья

Так-так, гарбуз чудово підходить навіть для італійських страв. Гарбузове пюре або скибки використовують як соус або шар у лазаньї. Результат — ніжна текстура та незвичайний, м’який смак.

Гарбуз — це справжній універсальний інгредієнт: він підійде і для швидкого сніданку, і для святкового столу. Експериментуйте зі спеціями, поєднуйте його з іншими овочами та фруктами, і ваші страви завжди будуть смачними, яскравими та корисними.