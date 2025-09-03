Традиційна польська кухня: які страви готують в країні на щодень і на свято

10 найпопулярніших страв Польщі / © wikimedia.org

Класична польська кухня сформувалася під потужним впливом різних культур. У ній легко простежити відлуння єврейських, німецьких, французьких, італійських та навіть татарсько-турецьких гастрономічних традицій.

Польська кухня славиться ситністю та любов’ю до вуглеводних страв. У різних регіонах країни здавна особливе місце займали наїдки з борошна — від вареників і локшини до пухких пирогів.

Не менш важливим було й м’ясо. Хоча заможність родин різнилася: замість м’яса бідніші господарі часто використовували лише шкварки, проте у святкові дні столи завжди прикрашали щедрі м’ясні страви.

Традиційні польські наїдки зазвичай важкі та поживні, проте їхній смак підкорює з першої ложки.

Журек

Журек вважають справжнім кулінарним символом Польщі та одним із найдавніших супів країни. Його основа — житня закваска, яка надає страві характерної кислинки. Закваску з’єднують із ароматним овочевим відваром, щедро приправляють майораном, часником, а подекуди й хроном для пікантності. Завершальними штрихами стають скибки соковитої білої ковбаси та половинки круто зварених яєць.

Яжинова салатка

Якщо в Україні традиційним новорічним святковим салатом вважають олів’є чи шубу, то в Польщі на святковому столі обов’язково з’являється “яжинова” салатка. Її особливість у тому, що основні інгредієнти — це залишки овочів, що залишилися після приготування бульйону. У польських родинах нічого не пропадає: кожен шматочок знаходить своє місце у смачній і корисній страві.

Фляки

Це традиційна польська страва — густий суп із рубців (шлункових частин жуйних тварин, здебільшого яловичини), що також добре відомий у західних регіонах України. Назва “фляки” походить від польського слова “flaczki”, що означає “нутрощі”.

Помідорова зупка

Томатний суп, відомий у Польщі як “помідорова зупка”, займає друге місце за популярністю після журека і особливо припадає до смаку дітям. Важливо зазначити, що це зовсім інша страва, а не польська версія українського борщу.

Краківський сирник

Це класичний польський десерт — пиріг із сирної начинки з горіхами та родзинками, випечений на пісочній основі й прикрашений зверху декоративною решіткою з тіста. Особливість страви — ніжна сирна маса з додаванням родзинок і апельсинової цедри, що поєднується з хрустким пісочним тістом, створюючи неповторний смак і святковий вигляд.

Маковець

Це класичний польський різдвяний десерт — рулет із дріжджового тіста з солодкою маковою начинкою. Його готують у різних варіаціях, додаючи родзинки, горіхи, сухофрукти або цукати. Страва є невід’ємною частиною святкового столу, символізуючи достаток і родючість, і обов’язково присутня на Святвечір у польських родинах.

Мазурек зі згущівкою

Це класичний польський великодній пиріг із тонкого пісочного коржа, щедро заповненого солодкою начинкою — фруктовою, горіховою або помадковою — і прикрашеного святковим декором, часто з великодніми символами. Ця традиційна випічка з регіону Мазовія уособлює достаток і багатство великоднього столу.

Фаворки

Це традиційне польське солодке печиво, хрустке та легке, у формі витонченого бантика. Тісто збивають, тонко розкочують, нарізають на смужки, роблять невеликий надріз і протягують один кінець через нього, формуючи характерну форму. Фаворки обсмажують у фритюрі і щедро присипають цукровою пудрою. Найчастіше їх подають під час маскарадів, на Жирний четвер або М’ясопуст.

Польський бігос

Це класична страва польської кухні, для якої використовують суміш свіжої та квашеної капусти, різні види м’яса, включно з ковбасою та копченостями, а також додаткові інгредієнти — сухофрукти та гриби. Бігос відомий своєю поживністю, а його смак розкривається максимально після тривалого тушкування та настоювання.

Холодник

Це холодна страва, яка надзвичайно освіжає, — варіант холодного борщу, який готують на буряковому відварі, кефірі або хлібному квасі. До нього додають свіжі овочі, насамперед буряк та огірки, ароматну зелень, як-от кріп і цибулю, а також варені яйця, створюючи ситний і водночас легкий смак.