Тридцять днів без солодкого: що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру

На ресурсі Eat This, Not That розповіли, що буде, якщо відмовитися від цукру на 30 днів.

Вплив цукру на здоров'я та організм

Згідно з даними від Американської кардіологічної асоціації, в середньому американці вживають 77 г доданого цукру на день. Такі цифри втричі перевищують рекомендовану добову норму для жінок. Для кращого розуміння: в одній чайній ложці міститься 4 г цукру. Тобто 77 г — це трохи менше половини склянки. Також Асоціація виявила, що доданий цукор найчастіше потрапляє в організм з закусками, десертами та напоями.

А у виданні Harvard Health Publishing повідомлялося, що підвищене вживання доданого цукру може сильно впливати на організм, викликаючи як діабет чи збільшення ваги, так і проблеми з печінкою. Також через надмірну кількість доданого цукру підвищується рівень тригліцеридів, які пов'язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань. Дані деяких досліджень показали, що через цукор збільшується ризик розвитку деяких видів раку та знижуються когнітивні функції організму.

Якщо відмовитися від цукру всього лише на один місяць, можна побачити неймовірні зміни в організмі. Від зменшення відчуття тривоги до покращення здоров'я кишківника.

Що буде, якщо відмовитися від цукру на 30 днів

Зменшення запалення в організмі — дослідження, які були проведені 2006 року, показали, що цукор може бути пов'язаним з появою різноманітних запальних процесів в організмі. Якщо навчитися жити без нього, кількість цих станів можна значно зменшити. Зниження ризику розвитку раку — 2020 року експертами було встановлено, що вживання цукру пов'язано з розвитком деяких видів раку. Зокрема, раку молочної залози. За словами лікарки Еллісон Таллман, цукор "годує" ракові клітини. Збільшення енергії — також лікарка запевняє, що рафінований цукор, який найчастіше міститься в різноманітних оброблених продуктах (печиво, тістечка тощо) може викликати відчуття млявості. Якщо відмовитися від цих продуктів хоча б на місяць, організм буде виробляти більше енергії. Покращення роботи кишківника — якщо не їсти цукор 30 днів, можна відчути значне покращення травлення та усунення проблеми здуття живота. Також відмова допомагає збалансувати кількість "хороших" бактерій. Дієтологиня Дженні Аскью пояснює, що рафіновані вуглеводи та цукор живлять шкідливі бактерії, що негативно впливає на травлення. Покращення стану зубів — згідно з Healthy Food America у дорослих, які щодня вживають 1-2 солодких напоїв, на 30% частіше з'являються проблеми із зубами, ніж у тих, хто цього не робить. Зменшення ризику появи депресії — якщо відмовитися від доданого цукру на місяць, то це позитивно вплине також і на розум. Згідно з дослідженнями, більш високе вживання цукру в раціоні призводить до підвищення ризику розвитку депресії. 2019 року також провели окреме дослідження, яке показало, що дієта з високим рівнем цукру призводить до нейробіологічних змін функцій мозку, появи тривоги та зміни емоційного стану. Зменшення ризику розвитку діабету — у виданні PLOS ONE недавно було опубліковано дослідження, за даними якого було виявлено, що "збільшення цукру в продуктах харчування населення було пов’язане з вищим рівнем діабету 2 типу, незалежно від рівня ожиріння". Ще одне дослідження показало, що вживання всього лише одного солодкого напою в день збільшує ризик діабету незалежно від ваги людини чи рівня вісцерального жиру. Покращення шкіри — недавно у Франції було проведено дослідження, в якому взяли участь понад 24 тисячі дорослих. Воно допомогло зрозуміти, чи впливають харчові звички на появу у людини прищів. Як виявилося, якщо вживати багато цукру, жирів та продуктів тваринного походження, кількість прищів дійсно буде зростати. Отже, якщо ви хочете очистити свою шкіру, відмова від цукру хоча б на один місяць може вам допомогти.

