У Маріуполі росіяни видаватимуть людям дозволи про право перебування на вулиці

У заблокованому Маріуполі російські окупанти планують видавання окремих пропусків-дозволів про право перебування на вулиці.
Загарбники держави-терористки пояснюють, що це буде мікс документу про фільтрацію: верифікацію та пропуску на право пересування в середині міста.
Про це повідомив радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Саме для отримання цього документа окупанти країни-агресорки запускають роботу "відділів поліції" за адресами:
- Центральний район - вулиця Фонтана, 87;
- Приморський район та центральний офіс - проспект Нахімова, 86;
- Кальміуський район - вулиця Контрольна, 54;
- Лівобережний район - вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114.
"Одночасно очікуємо посилення фільтрації не тільки в Маріуполі, але й на узбережжі - від Мелекіного до Урзуфа", - зазначив Андрющенко.
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