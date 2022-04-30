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У Маріуполі росіяни видаватимуть людям дозволи про право перебування на вулиці

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У Маріуполі росіяни видаватимуть людям дозволи про право перебування на вулиці

Getty Images

У заблокованому Маріуполі російські окупанти планують видавання окремих пропусків-дозволів про право перебування на вулиці.

Загарбники держави-терористки пояснюють, що це буде мікс документу про фільтрацію: верифікацію та пропуску на право пересування в середині міста.

Про це повідомив радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Саме для отримання цього документа окупанти країни-агресорки запускають роботу "відділів поліції" за адресами:

  • Центральний район - вулиця Фонтана, 87;
  • Приморський район та центральний офіс - проспект Нахімова, 86;
  • Кальміуський район - вулиця Контрольна, 54;
  • Лівобережний район - вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

"Одночасно очікуємо посилення фільтрації не тільки в Маріуполі, але й на узбережжі - від Мелекіного до Урзуфа", - зазначив Андрющенко.

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