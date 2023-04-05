У Мелітополі почастішали вибухи: Федоров розповів про паніку серед окупантів

Зранку середи було гучно у північно-західних районах міста.
Зранку 5 квітня у північно-західних районах окупованого Мелітополя пролунали вибухи. Там розташований військовий аеродром та локомотивне депо.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
З його слів, у цьому районі міста місцеві жителі бачили скупчення техніки окупантів.
"Точно вороги в черговий раз зазнали втрат, точно їхня вогнева міць постраждала, але трохи пізніше будемо володіти інформацією", – розповів міський голова..
Федоров також повідомив, що в селищі Приазовське колаборанти панікують. Зокрема, між окупантами все частіше лунають повідомлення про те, що росіяни "зіллють" Мелітополь так само, як Херсон.
"У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні – абсолютно пекельні для рашистів. Тільки останнє - це понеділок, коли один з колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї машини і залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієздатний", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, зранку 5 квітня мер Іван Федоров повідомив, що в Мелітополі знову сталася "бавовна". Пролунали вибухи в північних і західних районах міста.
Читайте також:
- У селі на Херсонщині окупанти заборонили в'їзд-виїзд та посилено перевіряють документи: що відомо
- Кремль влаштував кастинг на очільника партії “ура-патріотів”: які шанси у Гіркіна
- Пентагон:"Бахмут став м'ясорубкою для "Вагнера" – ЗСУ мають всі можливості для контрнаступу