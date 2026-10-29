У цьому продукті більше білка, ніж у яйцях: що краще їсти на сніданок

Сніданок / © pexels.com

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Яйця традиційно вважають одним із найкращих продуктів для поживного сніданку. Вони багаті на білок, добре насичують і забезпечують організм важливими поживними речовинами. Однак є доступний продукт, який може містити значно більше білка та водночас менше жиру. Йдеться про нежирний кисломолочний сир.

Про це розповідає Pysznosci.

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Особливо корисним такий варіант може бути для людей, які прагнуть схуднути або збільшити кількість білка в раціоні, не підвищуючи його калорійність.

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Чому кисломолочний сир може бути кращим за яйця

Одне куряче яйце вагою приблизно 50–60 грамів містить у середньому 6–8 грамів білка та 4–5 грамів жиру.

Натомість аналогічна порція нежирного кисломолочного сиру, залежно від його складу, може містити близько 10–15 грамів білка та не більш ніж 1 грам жиру.

Таким чином, за однакової ваги нежирний сир може забезпечувати більше білка, ніж яйця, водночас містячи значно менше жиру. Точні показники залежать від виробника та жирності продукту.

Білок допомагає підтримувати м'язову масу та забезпечує триваліше відчуття ситості. Це особливо важливо під час схуднення, коли потрібно контролювати калорійність харчування.

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Однак повністю відмовлятися від яєць не варто. Вони містять холін, вітаміни групи B, вітамін D та інші корисні речовини, необхідні організму.

Тому дієтологічно збалансованішим рішенням може бути не заміна одного продукту іншим, а їх поєднання. Наприклад, замість двох яєць на сніданок можна з'їсти одне яйце та порцію кисломолочного сиру.

Що приготувати з кисломолочного сиру на сніданок

Нежирний сир не обов'язково їсти окремо. Його можна використовувати як основу для солодких і солоних страв.

Ось кілька простих варіантів:

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Сир із фруктами та вівсянкою. Змішайте кисломолочний сир із натуральним йогуртом, ягодами або фруктами та додайте трохи вівсяних пластівців.

Солона намазка. Поєднайте сир із зеленню, кропом, маринованими огірками або копченою скумбрією. Подавайте з цільнозерновим хлібом.

Сирні млинці. Додайте до сиру яйце, улюблені спеції та інші інгредієнти для тіста й обсмажте до готовності.

Білковий омлет. Змішайте яйця з кисломолочним сиром і приготуйте на сковороді. Доповніть страву свіжими овочами.

Водночас варто звертати увагу на склад готових сирних паст і намазок. Вони можуть містити додаткову сіль, цукор та інші інгредієнти, які впливають на поживну цінність.

Отже, нежирний кисломолочний сир може стати вдалою альтернативою звичному сніданку з яєць. Проте найкращий підхід — урізноманітнювати харчування, поєднуючи різні джерела білка та інших поживних речовин.

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