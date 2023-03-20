В чому секрет: японці не їдять молочних продукті і живуть найдовше

Японія — одна з небагатьох країн світу, де не прийнято щодня вживати молочні продукти. При цьому японці займають перше місце за тривалістю життя.

Чому японці не їдять молочних продуктів

Молочні продукти, зокрема молоко, ніколи не були традиційною частиною кухні в Японії. Одна з основних причин — кліматичні умови. Вони в цій країні не дозволяють розвиватися скотарству, через що немає виробництва молока.

Але це не єдина причина, чому на столі у японців ви не побачите молочні продукти. Ще 1981 року результати дослідження показали, що 90% азіатів не засвоюють лактозу. Пов'язано це з тим, що їхні тіла не виробляють достатньої кількості лактази. Цей фермент потрібе саме для розщеплення лактози. Через це після вживання молока та інших молочних продуктів азіати відчувають дискомфорт у шлунку і інші проблеми з травленням.

Що в Японії їдять замість молочних продуктів

Молочні продукти японці замінили соєвими бобами, морепродуктами, макаронами з рису, зеленим чаєм та іншими традиційними для цієї країни стравами. Вони багаті на білки, мінерали та вітаміни, які потрібні для здоров'я організму.

Вчені впевнені, що саме через свою особливу дієту японці є найбільшими довгожителями на планеті. Японський щоденний раціон містить мало цукру і жирів, але багато фруктів, овочів, морепродуктів, риби. Тому всі потреби організму у важливих поживних речовинах задовільняються і мінімізується ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних захворювань.

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