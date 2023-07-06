В магазині більше не купуватимете: додайте яйце в кипляче молоко і вийде смачний домашній сир

Такий інгредієнт як сир можна знайти в багатьох стравах, а ще його дуже люблять смакувати просто так. Багато хто вірить, що приготувати сир в домашніх умовах досить складно, але це зовсім не так. Для цього потрібні уважність, терпіння і зовсім трішки продуктів.

В цьому рецепті немає нічого надскладного, проте кулінари наголошують, що важливо пам'ятати про певні секрети, щоб домашній сир вийшов дійсно смачним та ніжним.

Що вам знадобиться:

1 л молока (3,3% жирності);

200 г сметани (20% жирності);

3 яйця;

1 чайна ложка солі.

Як приготувати домашній сир за цим рецептом:

Перелийте молоко у глибоку каструлю чи сотейник, поставте на середній вогонь. Нагрійте продукт до кипіння. За цей час збийте яйця з сіллю. До яєчної маси потрібно додати сметану, добре перемішати до однорідності. Коли молоко закипить, повільно влийте масу з яєць і сметани. Доведіть масу до кипіння ще раз і, коли вона закипіла, варіть її, помішуючи, 5-7 хвилин. За цей час маса почне згортатися. Продовжуйте варити ще 3-4 хвилини — всередині повинні утворитися великі пластівці. Тепер можна вимкнути вогонь, взяти марлю і процідити через неї отриману масу. Сир, який залишився у марлі, загорніть в тканину і зачекайте, щоб він охолонув.

Ви можете завжди регулювати кількість солі та спецій в домашньому сирі, який приготували власноруч. Можете також поекспериментувати і додати горіхи, зелень чи інші інгредієнти, щоб покращити смак продукту, зробити його унікальним. Коли сир повністю охолонув, його можна витягнути з марлі і нарізати скибочками. Смачного!

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