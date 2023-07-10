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В магазині точно не знайдете: як приготувати масло з грибами у себе вдома

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
371
Час на прочитання
1 хв
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В магазині точно не знайдете: як приготувати масло з грибами у себе вдома

Домашнє масло з грибами / Фото: Pexels

Таке вершкове масло готується дуже швидко та просто. Воно стане відмінним доповненням до основної страви.

Щоб приготувати домашнє масло з грибами, вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 300 г печериць;
  • 1-2 зубчика часнику;
  • 200 г вершкового масла;
  • петрушка, кріп за смаком;
  • сіль, перець;
  • цибуля.

Далі ви знайдете покроковий процес приготування відмінного перекусу, який неодмінно стане улюбленим в вашій сім'ї:

  1. Поставте вершкове масло на кухні, щоб воно стало м'яким. В цей час підготуйте всі інші інгредієнти, які потрібні для цього рецепту.
  2. Ретельно помийте та наріжте гриби, підсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю олії. Наприкінці додайте зелень, часник, перець і сіль. Перемішайте. Смажте до золотистості печериць.
  3. Змішайте гриби з м'яким вершковим маслом.
  4. Тепер варто поставити страву в холодильник, щоб масло охололо.

Через годину-дві можна намащувати на скибку хліба і насолоджуватися чудовим смаком страви. Як бачите, в цьому рецепті немає нічого складного, тому його можна готувати навіть з дітьми.

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Дата публікації
Перегляди
371
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