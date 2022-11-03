В Україні у п'ятницю в кількох областях не буде світла: графіки відключень

​​У п'ятницю, 4 листопада, в Україні вимикатимуть електрику одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській та в місті Києві.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.



Від 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях;

Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Від 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в:

Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Місцеве обленерго повинно оприлюднити графік відключення електрики.

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилося через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури", - повідомили в Укренерго.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Через ракетні удари в Україні виникли проблеми з електропостачанням, через це застосовуються графіки відключень.

Останній масований ракетний удар було зафіксовано в понеділок, 31 жовтня. Тоді окупанти запустили по Україні 55 ракет, 45 з яких вдалося збити.

Українська військова розвідка вважає, що ракетний терор триватиме. Мета - це дестабілізація ситуації в Україні та поширення паніки серед цивільних.

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