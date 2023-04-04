В жодному разі не їжте ці продукти сирими: можуть виникнути проблеми зі здоров'ям

Звичайно, всі ми знаємо, що краще не їсти сире м'ясо, але є й інші відомі продукти, які потрібно їсти лише після приготування. Читайте в матеріалі ТСН.ua про такі продукти.

Картопля

Хоча картопля вважається універсальним продуктом на кухні, їсти її сирою категорично заборонено. В ній міститься крохмаль, який може призвести до болю та здуття живота. Також не можна вживати зелену картоплю, адже в такому разі в ній виробляється токсин соланін, який спричиняє важке харчове отруєння.

Насіння з яблук

Часто люди з'їдають ціле яблуко, навіть не задумуючись, що його насіння краще уникати. Річ у тому, що в них міститься хімічна речовина, яка може перетворитися на ціанід під час перетравлювання. Отруєння викликає погане самопочуття. Хоча для більшості людей, щоб відчути ефект, потрібно з'їсти досить багато насіння.

Квасоля

У квасолі багато білка, клітковини та антиоксидантів, але вона може спричинити сильний дискомфорт у животі, якщо її вживати в сирому вигляді. В ній міститься речовина під назвою фітогемаглютинін, яка викликає симптоми, схожі на харчове отруєння. Тому дуже важливо відварювати квасолю правильно.

Лімська квасоля

Один із видів квасолі, яку дуже важливо правильно і повністю відварювати. Адже в сирому вигляді в ній міститься речовина ціаногенний глікозид. Вона допомагає продукту захиститися від шкідників і комах під час зростання, але у людей викликає ознаки харчового отруєння.

Кісточки з абрикосів

Як і насіння з яблук, абрикосові кісточки містять хімічну речовину, яка під час перетравлювання перетворюється на ціанід. Тому їсти їх не слід.

Сардельки та сосиски

Взагалі сосиски і сардельки не вважаються корисною їжею, але якщо ви все ж хочете їх з'їсти, переконайтесь, що вони повністю відварені. Навіть ті сосиски і сардельки, які були приготовлені перед пакуванням, краще на кілька хвилин закинути в кип'яток, тому що на них можуть розвиватися бактерії Listeria.

Яйця

Хоча українці часто практикують вживання яєць у сирому вигляді, варто пам'ятати, що вони можуть містити збудник сальмонельоза, який призводить до харчового отруєння. На думку Міністерства сільського господарства США, вживати в їжу сирі яйця можна лише в тому разі, якщо вони були пастеризовані. Особливо вразливі діти, вагітні жінки, люди похилого віку.

Непастеризоване молоко

В непастеризованому молоці потенційно містяться шкідливі бактерії (кишкова паличка і сальмонела). Завдяки процесу пастеризації вони вбиваються, тому молоко стає безпечним для вживання. Управління з продовольства і медикаментів США стверджує, що непастеризоване молоко в 150 разів частіше викликає хвороби харчового походження, ніж інші молочні продукти.

Деякі пророщені зерна

Хоча пророщені зерна є дуже популярним і корисним компонентом салатів, паростки редьки і люцерни можуть містити шкідливі бактерії (сальмонела, кишкова паличка, лістерія), тому що їх вирощують у вологих і теплих умовах. Якщо ви все ж хочете їх вживати, потрібно ретельно промити пророщені зерна, перш ніж їсти.

Сире тісто

Дослідження показали, що під час збирання пшениці, перероблення зерна і потрапляння його на полиці магазинів борошно може контактувати з різноманітними патогенами (зокрема, кишковою паличкою). Знищити її можна лише під час варіння чи іншого процесу приготування.

Баклажани

В баклажанах міститься соланін, який викликає розлад кишківника. В деяких людей навіть може розвинутися сильна алергічна реакція під час вживання сирих овочів. Найбільший рівень сполуки містять баклажани, які були зібрані на початку вегетації.

Гіркий мигдаль

На відміну від солодкого мигдалю, в ньому міститься небезпечна комбінація ціаніду водню та води (більш відома як синильна кислота). Як зазначають в The Spruce, сім-десять необроблених горіхів гіркого мигдалю можуть вбити дитину, а від десятка до сімдесяти горіхів — дорослу людину.

Листя румбарбару

В листях міститься досить високий рівень щавлевої кислоти, яка може викликати серйозні проблеми зі шлунком, ураження печінки і навіть смерть (якщо вживати у великій кількості). Стебла можна їсти, а ось листя краще викидати.

Лісові гриби

Гриби — досить корисний продукт, в якому містяться вітамін В і калій. Але їх корисно їсти лише в приготовленному вигляді. Сирі лісові гриби краще не вживати, адже, по-перше, ви можете обрати небезпечний для здоров'я сорт, а по-друге, навіть їстівні гриби можуть рости близько до отруйних і викликати серйозні проблеми.

Свинина

Вживання сирої чи недовареної свинини може викликати зараження одним із неприємних паразитів — трихінельозом або свинячим ціп’яком. Трихінельоз поселяється в тонкому кишківнику і стає причиною проблем зі шлунком чи навіть смерті. Свинячий ціп'як — одна з головних причин судом у світі. Свинячий фарш готують за внутрішньої температури близько 71 градуса, а шматки м'яса — за температури хоча б 63 градуси.

Ягоди бузини

Хоча настій з ягід бузини — досить популярний народний засіб від застуди, адже в них міститься велика кількість вітаміну С, вживати їх сирими заборонено. Вони можуть бути отруйними.

Рис

Навіть якщо ви змогли б прожувати сухі і досить жорсткі зерна рису, робити цього не варто. Дослідження в Міжнародному журналі харчової мікробіології показало, що в ньому можуть міститися хвороботворні бактерії. В вареному рисі вони не зустрічаються.

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