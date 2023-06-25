Варення з абрикосів: популярні та прості рецепти приготування

Рецепти корисного, смачного варення з абрикосів -- класичного, половинками, "п'ятихвилинки", з горіхами
Користь варення з абрикосів
Абрикосове варення зберігає максимум корисних властивостей ягоди. Воно містить вітаміни групи В, С, Н, Е, Р, РР, мінеральні сполуки, залізо, кальцій, калій та фосфор. А вміст вітаміну А і калію в абрикосі більший ніж в інших фруктах. Абрикос містить велику кількість провітаміну А, каротину, які роблять шкіру гладкою та шовковистою, а волосся -- густим, блискучим та здоровим.
Варення з абрикосів в помірних кількостях буде корисне вагітним, дітям і людям похилого віку, завдяки високого вмісту калію ти, хто страждає на серцево-судинні захворювання.
Розповідаємо популярні рецепти смачного, легкого в приготуванні варення з абрикосів.
Класичний рецепт абрикосового варення
Інгредієнти:
- абрикоси - 1 кг
- цукор - 700 г
Приготування класичного варення з абрикосів
- Абрикоси треба промити та видалити кісточки.
- Засипаємо цукром та залишаємо на ніч.
- Якщо хочемо, щоб варення було густим, зранку зливаємо воду.
- Ставимо варення на невеличкий вогонь, варимо після того, як закипить 30 хвилин. Знімаємо пінку.
- Готове варення розкладаємо в чисті, стерилізовані банки.
- Закриваємо банки, перевертаємо та накриваємо, наприклад, ковдрами, щоб варення довше залишалось теплим.
Як зварити абрикосове варення бурштинового кольору з цілими половинками
Інгредієнти:
- абрикос - 1 кг,
- цукор - 600-800 г,
- вода - 4-5 ст. л
Приготування абрикосового варення половинками:
- В посудину, в якій будемо варити варення наливаємо кілька ложок води, щоб повністю покрити дно. Додаємо пару ложок цукор та розмішуємо до утворення сиропу.
- Розрізаємо абрикоси на половинки, видаляємо кісточку і складаємо в місткість з водою і цукром.
- Зверху фрукти засипаємо цукром. Кількість цукру можна змінювати залежно від смаку, який бажаєте отримати. Ставимо на мінімальний вогонь.
- Як тільки цукор почне розчинятися, навіть якщо він розтанув не весь, місткість з варенням потрібно прибрати з вогню. Поставити на 2 години.
- Знову поставити варення на вогонь та довести до кипіння. Перевірити, чи повністю розчинився цукор та утворився сироп. Відставляємо варення на добу.
- Настояне варення ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і закриваємо в підготовлені банки.
Рецепт приготування варення з абрикосів "П'ятихвилинка"
Інгредієнти для "П'ятихвилинки"
- Абрикоси - 1 кг.
- Цукор - 1 кг.
- Вода - 200 г.
Готуємо абрикосову "П'ятихвилинку"
- Абрикоси відібрати, помити, посушити, видалити кісточки.
- У місткість насипте цукор, влийте воду та поставте на середній вогонь варитися поки цукор повністю розчиниться. Сироп довести до кипіння і варити 10 хв. Після цього вимкніть вогонь.
- Покладіть підготовлені абрикоси в гарячий сироп і залиште на 1 год. Після цього на середньому вогні, акуратно помішуючи, доведіть до кипіння і варіть 5 хв. Зніміть з вогню та повністю остудіть.
- Доведіть варення до кипіння, варіть 5 хв і повністю остуджуйте ще 3-4 рази, поки варення не буде повністю готове.
- Як перевірити готовність? Капніть гарячий сироп на блюдце, залиште на 1 хв, а потім поверніть блюдце - крапля не повинна розтікатися.
- Останній раз доведіть варення до кипіння, розлийте гарячим в чисті, сухі банки, закрийте металевими кришками та остудіть.
Абрикосово-шоколадне варення з горіхами
Інгредієнти для приготування абрикосового варення
- Абрикос - 2 кг.
- Цукор - 2 кг.
- Масло - 140 г
- Какао-порошок - 80 г
- Грецькі горіхи - 1 ст.
Приготування абрикосово-шоколадного варення з горіхами
- Помиті, очищені від кісточок абрикоси засипте цукром.
- Залиште суміш на ніч, щоб цукровий пісок повністю розчинився, а абрикоси стали соковитими.
- Зранку проваріть абрикоси з цукром на середньому вогні 20 хвилин. Дати варенню охолонути.
- Знову поставте варення на вогонь, але вже з додаванням вершкового масла. Проваріть 20 хвилин. Знову остудіть повністю.
- Втретє поставте на вогонь, але вже з додаванням какао та горіхів. Помішуючи варіть варення на повільному вогні 15 хвилин.
- Розлийте варення у стерильні банки та закрийте.
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