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Варення з абрикосів: популярні та прості рецепти приготування

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
376
Час на прочитання
3 хв
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Варення з абрикосів: популярні та прості рецепти приготування

Рецепт варення з абрикосів

Рецепти корисного, смачного варення з абрикосів -- класичного, половинками, "п'ятихвилинки", з горіхами

Користь варення з абрикосів 

Абрикосове варення зберігає максимум корисних властивостей ягоди. Воно містить вітаміни групи В, С, Н, Е, Р, РР, мінеральні сполуки, залізо, кальцій, калій та фосфор. А вміст вітаміну А і калію в абрикосі більший ніж в інших фруктах. Абрикос містить велику кількість провітаміну А, каротину,  які роблять шкіру гладкою та шовковистою, а волосся  -- густим, блискучим та здоровим.

Варення з абрикосів в помірних кількостях буде корисне вагітним, дітям і людям похилого віку, завдяки високого вмісту калію ти, хто страждає на серцево-судинні захворювання. 

 Розповідаємо  популярні рецепти смачного, легкого в приготуванні варення з абрикосів.

Класичний рецепт абрикосового варення

Інгредієнти:

  • абрикоси - 1 кг
  • цукор -  700 г

Приготування класичного варення з абрикосів

  • Абрикоси треба промити та видалити кісточки.
  • Засипаємо цукром та залишаємо на ніч. 
  • Якщо хочемо, щоб варення було густим, зранку зливаємо воду.
  • Ставимо варення на невеличкий вогонь, варимо після того, як закипить 30 хвилин. Знімаємо пінку.
  • Готове варення розкладаємо в чисті, стерилізовані банки.
  • Закриваємо банки, перевертаємо та накриваємо, наприклад, ковдрами, щоб варення довше залишалось теплим.

Як зварити абрикосове варення бурштинового кольору з цілими половинками

Інгредієнти:

  • абрикос - 1 кг,
  • цукор - 600-800 г,
  • вода - 4-5 ст. л

 Приготування абрикосового варення  половинками:

  • В посудину, в якій будемо варити варення  наливаємо кілька ложок води, щоб повністю покрити дно. Додаємо пару ложок цукор та розмішуємо до утворення сиропу.
  • Розрізаємо абрикоси на половинки, видаляємо кісточку і складаємо в місткість з водою і цукром.
  • Зверху фрукти засипаємо цукром. Кількість цукру можна змінювати залежно від смаку, який бажаєте отримати. Ставимо на мінімальний вогонь.
  • Як тільки цукор почне розчинятися, навіть якщо він розтанув не весь, місткість з варенням потрібно прибрати з вогню. Поставити  на 2 години.
  • Знову поставити варення на вогонь та довести до кипіння. Перевірити, чи повністю розчинився цукор та утворився сироп. Відставляємо варення на добу. 
  • Настояне варення ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і закриваємо в підготовлені банки.

Рецепт приготування варення з абрикосів "П'ятихвилинка"

Інгредієнти для "П'ятихвилинки"

  • Абрикоси - 1 кг.
  • Цукор - 1 кг.
  • Вода - 200 г.

Готуємо абрикосову "П'ятихвилинку"

  • Абрикоси відібрати, помити, посушити, видалити кісточки.
  • У місткість насипте цукор, влийте воду та поставте на середній вогонь варитися поки цукор повністю розчиниться. Сироп довести до кипіння і варити 10 хв. Після цього вимкніть вогонь.
  • Покладіть підготовлені абрикоси в гарячий сироп і залиште на 1 год. Після цього на середньому вогні, акуратно помішуючи, доведіть до кипіння і варіть 5 хв. Зніміть з вогню та повністю остудіть.
  • Доведіть варення до кипіння, варіть 5 хв і повністю остуджуйте ще 3-4 рази, поки варення не буде повністю готове.
  • Як перевірити готовність? Капніть гарячий сироп на блюдце, залиште на 1 хв, а потім поверніть блюдце - крапля не повинна розтікатися.
  • Останній раз доведіть варення до кипіння,  розлийте гарячим в чисті, сухі банки, закрийте металевими кришками та остудіть.

Абрикосово-шоколадне варення з горіхами

Інгредієнти для приготування абрикосового варення

  • Абрикос - 2 кг.
  • Цукор - 2 кг.
  • Масло - 140 г
  • Какао-порошок - 80 г
  • Грецькі горіхи - 1 ст.

 Приготування абрикосово-шоколадного варення з горіхами

  • Помиті, очищені від кісточок абрикоси засипте цукром.
  • Залиште суміш на ніч, щоб цукровий пісок повністю розчинився, а абрикоси стали соковитими.
  • Зранку проваріть абрикоси з цукром на середньому вогні 20 хвилин. Дати варенню охолонути.
  • Знову поставте варення на вогонь, але вже з додаванням вершкового масла. Проваріть 20 хвилин. Знову остудіть повністю.
  • Втретє поставте на вогонь, але вже з додаванням какао та горіхів. Помішуючи варіть варення на повільному вогні 15 хвилин.
  • Розлийте варення у стерильні банки та закрийте. 

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Дата публікації
Перегляди
376
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