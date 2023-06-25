Варення з абрикосів: популярні та прості рецепти приготування

Користь варення з абрикосів

Абрикосове варення зберігає максимум корисних властивостей ягоди. Воно містить вітаміни групи В, С, Н, Е, Р, РР, мінеральні сполуки, залізо, кальцій, калій та фосфор. А вміст вітаміну А і калію в абрикосі більший ніж в інших фруктах. Абрикос містить велику кількість провітаміну А, каротину, які роблять шкіру гладкою та шовковистою, а волосся -- густим, блискучим та здоровим.

Варення з абрикосів в помірних кількостях буде корисне вагітним, дітям і людям похилого віку, завдяки високого вмісту калію ти, хто страждає на серцево-судинні захворювання.

Розповідаємо популярні рецепти смачного, легкого в приготуванні варення з абрикосів.

Класичний рецепт абрикосового варення

Інгредієнти:

абрикоси - 1 кг

цукор - 700 г

Приготування класичного варення з абрикосів

Абрикоси треба промити та видалити кісточки.

Засипаємо цукром та залишаємо на ніч.

Якщо хочемо, щоб варення було густим, зранку зливаємо воду.

Ставимо варення на невеличкий вогонь, варимо після того, як закипить 30 хвилин. Знімаємо пінку.

Готове варення розкладаємо в чисті, стерилізовані банки.

Закриваємо банки, перевертаємо та накриваємо, наприклад, ковдрами, щоб варення довше залишалось теплим.

Як зварити абрикосове варення бурштинового кольору з цілими половинками

Інгредієнти:

абрикос - 1 кг,

цукор - 600-800 г,

вода - 4-5 ст. л

Приготування абрикосового варення половинками:

В посудину, в якій будемо варити варення наливаємо кілька ложок води, щоб повністю покрити дно. Додаємо пару ложок цукор та розмішуємо до утворення сиропу.

Розрізаємо абрикоси на половинки, видаляємо кісточку і складаємо в місткість з водою і цукром.

Зверху фрукти засипаємо цукром. Кількість цукру можна змінювати залежно від смаку, який бажаєте отримати. Ставимо на мінімальний вогонь.

Як тільки цукор почне розчинятися, навіть якщо він розтанув не весь, місткість з варенням потрібно прибрати з вогню. Поставити на 2 години.

Знову поставити варення на вогонь та довести до кипіння. Перевірити, чи повністю розчинився цукор та утворився сироп. Відставляємо варення на добу.

Настояне варення ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і закриваємо в підготовлені банки.

Рецепт приготування варення з абрикосів "П'ятихвилинка"

Інгредієнти для "П'ятихвилинки"

Абрикоси - 1 кг.

Цукор - 1 кг.

Вода - 200 г.

Готуємо абрикосову "П'ятихвилинку"

Абрикоси відібрати, помити, посушити, видалити кісточки.

У місткість насипте цукор, влийте воду та поставте на середній вогонь варитися поки цукор повністю розчиниться. Сироп довести до кипіння і варити 10 хв. Після цього вимкніть вогонь.

Покладіть підготовлені абрикоси в гарячий сироп і залиште на 1 год. Після цього на середньому вогні, акуратно помішуючи, доведіть до кипіння і варіть 5 хв. Зніміть з вогню та повністю остудіть.

Доведіть варення до кипіння, варіть 5 хв і повністю остуджуйте ще 3-4 рази, поки варення не буде повністю готове.

Як перевірити готовність? Капніть гарячий сироп на блюдце, залиште на 1 хв, а потім поверніть блюдце - крапля не повинна розтікатися.

Останній раз доведіть варення до кипіння, розлийте гарячим в чисті, сухі банки, закрийте металевими кришками та остудіть.

Абрикосово-шоколадне варення з горіхами

Інгредієнти для приготування абрикосового варення

Абрикос - 2 кг.

Цукор - 2 кг.

Масло - 140 г

Какао-порошок - 80 г

Грецькі горіхи - 1 ст.

Приготування абрикосово-шоколадного варення з горіхами

Помиті, очищені від кісточок абрикоси засипте цукром.

Залиште суміш на ніч, щоб цукровий пісок повністю розчинився, а абрикоси стали соковитими.

Зранку проваріть абрикоси з цукром на середньому вогні 20 хвилин. Дати варенню охолонути.

Знову поставте варення на вогонь, але вже з додаванням вершкового масла. Проваріть 20 хвилин. Знову остудіть повністю.

Втретє поставте на вогонь, але вже з додаванням какао та горіхів. Помішуючи варіть варення на повільному вогні 15 хвилин.

Розлийте варення у стерильні банки та закрийте.

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