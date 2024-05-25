Важливо знати для здоров'я: кому не можна вживати полуницю і чому

На поличках магазинів почала з'являтися свіжа полуниця і так хочеться одразу скуштувати солодку ягоду. Але, виявляється, її можна їсти не всім.

Якщо ви абсолютно здорові, проблем із вживанням полуниці не буде. Однак від солодкої ягоди потрібно відмовитися за певних станів зі здоров'ям чи хвороб.

Скільки потрібно їсти ягід полуниці на день

Лікарі рекомендують вживати приблизно чотири-шість ягід полуниці щодня, залежно від розміру ягоди, але не більше восьми. Враховуючи, що експерти радять додати до свого раціону 200 г фруктів, але краще, щоб асортимент був широким, у тарілку з цими продуктами варто покласти 3-4 полуниці.

Дослідження показали, якщо дотримуватися цієї поради, можна значно покращити здоров'я серця й мозку, зменшити ризик розвитку деяких злоякісних утворень, покращити контроль над діабетом II типу.

У восьми ягодах полуниці достатня кількість вітаміну С для отримання денної норми, а також мінімальний вміст цукру (8 г) і калорій (50 калорій).

Харчова цінність полуниці

Цей чудовий фрукт може запропонувати набагато більше, ніж солодкий смак і приємний аромат. Полуницю заслужено називають "королевою фруктів", адже в ній міститься чимала кількість корисних речовин (на одну чашку):

11,5 г вуглеводів;

3 г харчових волокон;

7,34 г цукру;

1 мг натрію;

0,3 г жиру;

16 мг кальцію;

58,8 мг вітаміну С;

153 мг калію;

24 мг фосфору.

Чим полуниця корисна для здоров'я: шість переваг

В чому користь полуниці? / Фото: Pexels

Згідно з дослідженнями, якщо вживати щодня приблизно 32 г полуниці, можна значно знизити рівень інсуліну в крові та його резистентність. Також було доведено, що щоденне вживання цієї ягоди допомагає знизити рівень холестерину. А завдяки антоціанам, які містяться у фрукті, покращується короткочасна пам'ять.

Які шість переваг для здоров'я має вживання полуниці:

Хороша заміна шкідливим продуктам — полуницю можна їсти свіжою, замороженою в смузі, додавати до десертів і пластівців. Ягодами можна легко замінити шкідливу їжу, щоб зменшити вагу. А ще полуниця досить солодка, щоб стати альтернативою цукру. Високий вміст клітковини — завдяки цьому можна знизити рівень холестерину та регулювати рівень цукру в крові. А ще полуниця дає відчуття ситості, що робить її ключовим продуктом будь-якої дієти. Потрібна клітковина і для травлення. Містить елагову кислоту — вона захищає клітини тіла від пошкодження вільними радикалами. А ще запобігає запаленням і відновлює роботу гормонів після втрати ваги. Було доведено, що елагова кислота також запобігає обвисанню шкіри та покращує природні механізми детоксикації організму, що зменшує ризик розвитку раку. Високий вміст антоціанів та антиоксидантів — вони потрібні для зниження ваги, адже допомагають організму зменшити шкоду від вільних радикалів. Вільні радикали також можуть спричинити хвороби серця, артрит, запалення і синдром подразненого кишківника. Антоціани потрібні також для того, щоб запобігти пошкодженню клітин, яке викликане стресом чи неправильним вибором дієти. Вони підтримують здоров'я кровоносних судин і забезпечують правильну їх роботу. Вітамін С, який міститься в полуниці, допомагає утворювати колаген, потрібний для пружності шкіри. Поліпшення зору — завдяки високому вмісту вітаміну С також покращується здоров'я очей, зміцнюються капіляри в очах і зменшується ризик дегенерації жовтої плями. Завдяки лютеїну знижуються шанси отримати катаракту, глаукому та інші проблеми з очима, які з'являються з віком. Здоров'я серця — завдяки свіжій полуниці знижується артеріальний тиск, що допомагає уникнути інфарктів та інсультів. А ще ця ягода містить калій, який зменшує запалення і кров'яний тиск.

Кому не можна їсти полуницю

Незважаючи на всю користь, є люди, яким категорично не можна їсти полуницю:

люди, які страждають на діабет, подразнення кишківника, коліт — вживання полуниці може значно погіршити ваш стан;

якщо у вас є діарея чи болі в шлунку — через вміст органічних кислот не рекомендується їсти полуницю;

пацієнти з нирковим літіазом (камені в нирках) чи нирковою недостатністю — в полуниці міститься оксалат натрію і саме з цієї речовини складаються камені в нирках;

алергія — саліцилати, які присутні в полуниці, можуть викликати кропив'янку.

Навіть якщо ви дуже любите солодкі ягоди полуниці, лікарі не радять їх вживати, щоб не погіршити свій стан і самопочуття.

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