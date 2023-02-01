Вдвічі знижує ризик втрати пам'яті: вчені назвали напій, який варто вживати з віком

Людський мозок — це надзвичайно складна конструкція, тому вчені вже багато років намагаються знайти способи, які допоможуть поліпшити його роботу. Зокрема, проводяться дослідження на вивчення продуктів для покращення пам'яті з віком. Читайте про них більше в матеріалі ТСН.ua.

У виданні PSY Blog розповіли про дослідження, яке тривало 20 років. Всього в ньому взяло участь майже 28 тисяч осіб. Контрольні тести вчені проводили кожні 4 роки. Реципієнтів розпитували про їхній щоденний раціон та перевіряли розумові здібності і пам'ять.

Також під час цих контрольних тестів пропонували відповісти на кілька запитань. Зокрема:

Чи з'явилося у вас за ці 4 роки більше проблем із запам'ятовуванням (наприклад, продуктів, які потрібно купити)?

Чи з'явилося більше проблем згадати програму або фільм, які ви нещодавно переглядали?

Пізніше всі отримані дані дослідники проаналізували і звели докупи. Виявилося, що ті люди, які щодня з'їдали близько шести порцій овочів і фруктів, з віком мали на 34% менше труднощів із запам'ятовуванням. Більше того, якщо людина в середьному віці вживала велику кількість цих продуктів, то вони позитивно впливали на її когнітивне здоров'я і надалі. Навіть, якщо з віком дієта змінювалася і в раціоні ставало менше овочів і фруктів.

Ще один цікавий факт — під час дослідження вчені виявили зв'язок між регулярним вживанням апельсинового соку та зниженням розвитку різноманітних проблем з пам'ятью, які з'являються з віком. В середньому показник був 47%.

На думку дослідників, також потрібно вживати помаранчеві і червоні овочі, ягоди, листову зелень, адже вони здатні захистити від втрати пам'яті з віком. Чанчжен Юань, доктор та співавтор дослідження, вважає, що вони отримали досить переконливі результати, адже їм вдалося спостерігати за великою кількістю людей десятиліттями.

Це дослідження ще один доказ того, що правильна дієта в молодшому віці відіграє не останню роль у здоров'ї мозку в майбутньому.

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