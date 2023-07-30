Ви будете здивовані: які фрукти та овочі потрібно їсти зі шкіркою

Якщо ви вже потягнулися за ножем, щоб очистити шкірки від фруктів чи овочів перед вживанням, зупиніться. Виявляється, не всіх їх чистять. Деякі фрукти та овочі потрібно їсти зі шкіркою.

Хоча наші мами та бабусі вчили нас викидати шкірки від овочів та фруктів, існує шість продуктів, які чистити не потрібно, адже так вони містять більше поживних речовин, корисних для нашого організму. Про це розповідають в AllRecipes.

Фрукти та овочі, які не слід чистити

Картопля. Хоча шкірку з картоплі можна почистити, якщо ви хочете вирівняти структуру овоча для рагу чи супу, однак краще шкірку все ж залишати. Вона насичена клітковиною, калієм та залізом. Просто потрібно ретельно промити бульби та протерти їх кухонним рушником перед тим як почати готувати.

Морква. Щоб очистити ці коренеплоди перед приготуванням вам знадобиться лише вода. Адже більша частина вітамінів С та B3, які містяться в моркві, безпосередньо зосереджена саме в шкірці і шарі, який лежить під нею. Тому, якщо очистити овоч, ви залишитесь без корисних речовин. Однак, якщо ви збираєтесь смажити моркву, шкірку краще все ж прибрати, адже вона може гірчити.

Баклажани. Після варіння чи тушкування шкірка баклажанів стає ніжною та м'якою, отже просто немає причин її очищати. Більше того, завдяки високому вмісту води в цьому овочі, переважна більшість корисних речовин, зокрема, клітковина, антиоксиданти, марганець, містяться в шкірці. Перед приготуванням баклажани потрібно всього лише добре промити, витерти паперовим рушником і трішки підсушити.

Огірки. Вони мають надзвичайно високий вміст води, тому корисні речовини зосереджені в шкірці. Там можна знайти вітамін К (для здоров'я кісток), вітамін А (для шкіри та очей). Деякі види огірків можуть мати більш жорстку шкірку, тому їх потрібно дуже ретельно промивати перед вживанням в їжу.

Ківі. Ви їсте пухнасту шкірку персика, але відмовляєтесь від такої ж шкірки ківі? Однак вживання її втричі збільшує кількість клітковини, яку ви можете отримати від цього маленького фрукта. Шкірка ківі має такий самий смак як і м'якоть, але більш терпкий і менш солодкий.

Кабачки. Вони містять велику кількість антиоксидантів, розчинної та нерозчинної клітковини, однак знову ж таки вони містяться переважно в шкірці через велику кількість води в плодах. Щоб очистити кабачки або цукіні перед приготуванням, їх достатньо промити і просушити паперовим рушником.

Які фрукти та овочі потрібно чистити

Авокадо. Шкірку з авокадо потрібно викидати, якщо ви плануєте додавати цей кремовий фрукт в салатах чи на бутербродах. Але технічно шкірка авокадо Хасс, який найчастіше можна знайти на прилавках магазинів, їстівна. Тому, готуючи смузі, можна сміливо використовувати її в невеликій кількості.

Цитрусові. Звичайно шкірка цитрусових їстівна, адже в багатьох рецептах можна побачити серед інгредієнтів цедру лимона чи апельсина. Тому її краще зчищати, коли ви їсте цитрусові свіжими та залишати для приготування інших страв.

Ананаси. Ці тропічні фрукти відрізняються міцною та товстою шкіркою, яка захищає ніжну м'якоть від часом суворого клімату. Саме з цієї причини шкірку їсти не варто.

Манго. Чи можна їсти шкірку від манго? Технічно, так. Але в ній міститься невелика кількість урушіолу — це хімічна речовина отруйного плюща. Тому, щоб бути в безпеці, шкірку манго краще викидати. Особливо, якщо ви знаєте, що ви можете бути чутливими до алергії.

Банани. Люди часто непогоджуються, коли справа доходить до вживання шкірки з банану. Технічно, вона їстівна. Але вона не дуже смачна, а її текстура досить неприємна. Ви завжди можете запікати шкірку банана, якщо хочете.

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