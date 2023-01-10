Ви не повірите: ось як швидко можна відокремити жовток від білка

Якщо ви любите готувати випічку, тоді, найімовірніше, могли стикатися з проблемою, як відокремити яєчні жовтки. Часто буває, що білок та жовток розтікаються, що не дуже зручно. Читайте в матеріалі ТСН.ua — як відокремити жовток від білка дуже швидко і просто.

Різні лайфгаки з соціальної мережі TikTok дійсно вражають. Але часто вони насправді дієві та допомагають значно покращити домашній побут. Ролик, де чоловік показує простий спосіб, як відокремити яєчні жовтки, набрав вже більше 3 мільйонів переглядів. Також понад 150 тисяч людей поділилися цим відео з іншими. А розповів про цей процес користувач під ніком @that40yearguy.

Як бачите, чоловік просто взяв тарілку, розбив до неї яйце (білок із жовтком разом). Потім трішки змастив два пальці (великий і вказівний) об очищений зубчик часнику і зміг просто і без проблем підняти яєчний жовток.

Автор ролика поділився, що робить так вже десять років щоразу, коли випікає торт. Спробуйте і ви цей простий та цікавий спосіб.

Щоправда, в одному з коментарів під відео користувач написав, що підняти жовток пальцями можна навіть без натирання їх зубчиком часнику. Мовляв, так його вчили, коли він ходив на кулінарні курси.