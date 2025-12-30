Відбивні під сирною шапочкою: ідеальна гаряча страва на Новий рік

Відбивні

Підготовка гарячого для новорічного столу більше не забирає багато сил, якщо зупинити свій вибір на перевіреному рецепті соковитих відбивних. Ця страва поєднує в собі все, що ми так любимо: золотисту хрустку скоринку, ніжне м’ясо та апетитну вершкову верхівку з розплавленого сиру та томатів. Завдяки такому поєднанню свинина виходить надзвичайно м’якою, а вигляд страви одразу створює відчуття свята.

Що знадобиться для приготування

Для цієї страви найкраще підійдуть чотири шматки свинячої корейки товщиною близько 1,5–2 сантиметрів.

Також підготуйте сіль, чорний перець та солодку паприку для маринування.

Для створення класичного потрійного панірування знадобляться пшеничне борошно, два курячих яйця та панірувальні сухарі.

Для формування фінальної «шапочки» візьміть кілька ложок майонезу, один або два стиглих помідори та 150 грамів будь-якого твердого сиру, що добре плавиться.

Процес приготування відбивних

Розпочати варто з підготовки м’яса — шматки свинини необхідно добре відбити, щоб вони стали ніжнішими, після чого рівномірно натерти сумішшю солі, перцю та паприки.

Наступний етап — створення хрусткого шару. Кожну відбивну спочатку обвалюють у борошні, потім занурюють у збиті яйця і на завершення ретельно панірують у сухарях.

Після цього м’ясо потрібно обсмажити на добре розігрітій олії з обох боків до появи впевненої золотистої скоринки. Зазвичай для цього достатньо лише по 2-3 хвилини на кожну сторону.

Запікання під сирною шапочкою

Обсмажені заготовки перекладають на деко, попередньо застелене пергаментом. На кожен шматок м’яса наносять невелику кількість майонезу, зверху кладуть соковитий кружальце помідора і щедро засипають тертим сиром.

Деко відправляють у розігріту до 180°C духовку буквально на 7–10 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб сир повністю розплавився, утворивши ніжну золотисту скоринку, а помідор став м’яким і віддав свій сік м’ясу.

Такі відбивні чудово гармонують із будь-яким гарніром — від класичного картопляного пюре до легких овочевих салатів. Це просте у виконанні рішення гарантує чудовий результат, який неодмінно сподобається всім гостям.