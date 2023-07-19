Відкрили кетчуп — де його тепер правильно зберігати: в холодильнику чи у шафі

Не знаєте, де правильно зберігати кетчуп: в холодильнику чи у шафі? Що про це кажуть експерти?

Про те, де ефективніше всього зберігати кетчуп, розповіли у виданні Simple recipes.

Коли ми говоримо про охолодження, то деякі продукти, наприклад, ніжна листова зелень, м'ясо, молоко тощо, безсумнівно зберігаються лише в холодильнику. Але як бути з пляшками з такими соусами як кетчуп?

В закусочних та ресторанах відкриті пляшки з кетчупом часто залишають просто за кімнатної температури, тоді як вдома ми найчастіше ховаємо їх у холодильник. Виникає логічне запитання: чи потрібно цей соус охолоджувати?

"За" зберігання у шафі

Кетчуп відрізняється високою кислотністю завдяки двом компонентам: помідорам та оцту. Також в ньому міститься велика кількість солі, цукру, які є природними консервантами. Під час виготовлення кетчуп варять, а тому, відповідно до Міністерства сільського господарства США, ця приправа є стабільною для зберігання.

Тобто, зберігати навіть відкриту пляшку кетчупа можна навіть в кухонній шафі за кімнатної температури, але тут є один важливий нюанс. І про нього ми поговоримо далі.

"За" зберігання в холодильнику

Дайте відповідь на просте запитання: як часто ви вживаєте кетчуп? Чи можете ви закінчити пляшку за декілька днів або тиждень, чи цей соус може зберігатися у вас місяці?

Кетчуп краще зберігати в холодильнику за дуже сильної спеки і якщо ви не вживаєте цей соус регулярно. Пов'язано це з тим, що його смак і текстура, як і в солоних огірках, слабшають після того, як ви відкриєте пляшку і всередину потрапить повітря.

Цей процес можна уповільнити лише поклавши кетчуп до холодильника. Завдяки холодному повітрю ваш соус буде залишатися пікантним, з легким солодкуватим присмаком і ідеально томатним. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, відкриту пляшку кетчупа можна зберігати в холодильнику близько шести місяців.

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