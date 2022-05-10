Вілкул повідомив, як діятиме комендантська година у Кривому Розі

Комендантська година у Кривому Розі та Криворізькому районі, на відміну від усієї Дніпропетровському області, залишається без змін. Вона діятиме від 22:00 до 5:00.

Про це 10 травня повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"За погодженням з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченко, комендантська година у Кривому Розі та Криворізькому районі не скорочуватиметься і як і раніше діятиме з 22:00 вечора до 5:00 ранку", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпрі та області скоротили комендантську годину. Від 10 травня вона триватиме з 23:00 до 5:00.

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