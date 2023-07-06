Випічка більше не буде прилипати до форми: простий рецепт антипригарної емульсії

Пироги, бісквіти та інша випічка інколи прилипають до дна і стінок форми, в результаті чого низ та боки десерту пригорають у процесі приготування, стаючи чорними і гіркими на смак. Що робити, щоб випічка не прилипала до форми? Скористайтесь простим рецептом емульсії.

Коли випічка прилипає до форми, її стає важко дістати з посуду, не зіпсувавши при цьому зовнішній вигляд страви. А ще можуть змінюватися смакові якості десерту після того, як він підгорає і чорніє.

Кулінари часто змащують форму чи пергамент олією, щоб випічка не прилипала. Але такий спосіб допомагає не завжди. Однак, можна приготувати спеціальну антипригарну емульсію, яка рятує будь-який пиріг від пригорання. Робити її досить просто, адже вона містить всього лише три інгредієнти:

У досить глибоку ємність викладіть 100 г топленого вершкового масла кімнатної температури. Додайте 100 г борошна та 100 г олії. За допомогою вінчика або міксера ретельно збийте всі інгредієнти до однорідної маси без грудочок. Готову антипригарну емульсію можна перелити у баночку, закрити кришкою і зберігати у холодильнику, щоб використовувати за потреби.

Така антипригарна емульсія підійде не лише для випікання солодких десертів. Її можна використовувати під час приготування лазаньї, запіканок, риби чи м'яса у духовці. Готується вона швидко і дуже просто, підходить навіть для старих форм, в яких завжди пригорають страви. При цьому вона легко змивається з посуду і не залишає масних плям.

За бажанням топлене масло можна замінити кулінарним, курячим, свинячим, гусячим чи яловичим жиром. Але тоді емульсія може залишати легкий присмак, тому її можна буде використовувати лише для приготування деяких страв. Вона досить довго зберігається і економно використовується.

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