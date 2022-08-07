Виявляється, багато хто неправильно гасить соду оцтом: поширена помилка господинь

Для багатьох рецептів кондитерських виробів використовується гашена сода. Але не завжди випічка підійматися і виходить відмінної якості. В чому причина,що навіть досвідченні господині не завжди роблять правильно — в матеріалі ТСН.ua

Коли ми готуємо випічку, млинці та оладки, то намагаємося досягти максимальної пишності, ніжності та легкості готового виробу. Досягають цього у різний спосіб: додаванням дріжджів, пекарського порошку, соди.

Сода розпушує будь-який виріб у два етапи. Спочатку, коли стикається з кислим середовищем оцту, проходить хімічна реакція виділення бульбашок газу, потім, на другому етапі сода продовжує розпушувати виріб в той момент, коли він нагрівається під час випікання.

Як звичайно господині гасять соду оцтом

Більшість господинь звикла гасити соду оцтом у ложці чи склянці перед тим моментом, коли соду додають у тісто. У такому разі відбувається бурхлива реакція виділення вуглекислого газу, але цей вуглекислий газ абсолютно нічого не розпушує, тому що весь процес відбувається в ложці, поза тістом. У такому разі перший етап розпушування тіста вже втрачено, тому що кислота нейтралізує соду призначену в рецепті для розпушування виробів.

Як правильно гасити соду?

Соду гасити оцтом можна наступним чином. Соду всипати в суміш інгредієнтів тіста, поки ще не додана мука та полити оцтом. Після чого перемішати. Відбудеться реакція, вуглекислий газ, який розпушує, залишиться у тісті.

Ще кращий, стовідсотковий спосіб - додати соду до сухих інгредієнтів тіста, а оцет - до рідких. Тобто соду додати до цукру, муки та до інших сипучих продуктів, а оцет, наприклад, до яйця, кефіру, до сметани тощо. Перемішати в окремих місткостях сухі інгредієнти разом з содою та рідкі разом з оцтом. А потім їх перемішати. У цьому випадку реакція відбувається всередині тіста, і вуглекислий газ зберігається й працює.

Потрібно мати на увазі ще такий момент - якщо у складі тіста присутні в достатній кількості кислі продукти, як то сметана, кисляк, лимонний сік тощо, додатково оцет в рідкі компоненти тіста додавати не потрібно. Сода в такому тісті чудово погаситься і без оцту, а виріб вийде пишним.

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