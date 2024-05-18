Виявляється, донині не всі знають: чи потрібно мити гречку перед варінням

Багато хто вважає, що перед варінням гречку промивати не треба, тому що ця процедура є "необов'язковою".

Але така думка — помилкова. Насамперед тому, що в крупі може траплятися різне сміття і дрібні камені, які краще змити до того, як гречка потрапить на ваш стіл. Ще одна причина — непромита крупа повністю змінює смак готової страви.

Не варто забувати і те, що гречка містить фітинову кислоту, яка не засвоюється нашим організмом. Тому якщо цю кашу не промити, вона буде менш корисною. Фітинова кислота перешкоджає всмоктуванню мікроелементів, які потрібні людині для здоров'я.

Позбутися фітинової кислоти з гречки дуже просто — крупу потрібно лише промити. Тому перед варінням цю процедуру рекомендовано проводити обов'язково.

Як правильно мити гречку? Робити це треба під холодною проточною водою, допоки рідина в мисці, до якої ви насипали крупу, не стане повністю прозорою.

А ось замочувати кашу перед приготуванням не потрібно. Щоб смак готової страви повністю розкрився, фахівці рекомендують лише підсмажити гречку на сковорідці.

Якщо все зробити правильно, у вас вийде смачна та розсипчаста каша з ніжним горіховим смаком.

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