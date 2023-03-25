Вони все ще популярні: поширені міфи про вітамін С, які варто забути

В народі прийнято вважати, що найбільше вітаміну С міститься в апельсинах та лимонах. Однак, це зовсім не так. В які ще міфи про вітамін С українці все ще вірять — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Експертка зі здоров'я і дипломована лікарка Уляна Вернер спростовує найпопулярніші міфи про вітамін С, в які ви могли все ще вірити.

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На жаль, це твердження є міфом. Адже основним завданням вітаміну С полягає в синтезі колагену, який допомагає покращити стан шкіри, структурну цілісніть кісток та кровоносних судин.

Також ця органічна сполука допомагає синтезувати норепінефрин та дофамін, які потрібні, щоб підтримувати основні функціїї мозку та позитивний настрій. Якщо ви хочете зміцнити імунітет, краще додати до свого раціону вітаміни D та А.

Покращення засвоєння заліза

Недавні дослідження показали, що вітамін С не допомагає підвищувати рівень гемоглобіну у людей з залізодефіцитною анемією, якщо вживати його разом із препаратами заліза. Він залишається на тому ж рівні, що й під час приймання лише препаратів заліза.

Уляна Вернер також наголошує, що самопризначення будь-яких препаратів за порадами знайомих чи з Мережі, особливо за серйозних симптомів як-от залізодефіцитна анемія, дуже небезпечне.

Вітамін С можна вживати в будь-яких кількостях

Існує добова норма вітаміну С, яка складає 90 мг для чоловіків, 70 мг для жінок, 55 мг для дітей дошкільного віку та 60 мг для дітей шкільного віку. При цьому безпечною максимальною межею вживання цієї органічної сполуки є 2000 мг на добу. Якщо цю норму перевищувати, можна отримати діарею, камені в нирках, шлункові розлади тощо.

Вітамін С потрібен нашому оргіназму для правильного його функціонування. Знайти органічну сполуку можна в таких продуктах:

100 г шипшини у сухому вигляді — 1200 мг;

100 г обліпихи або чорної смородини — 200 мг;

100 г зеленого перцю — 150 мг;

100 г броколі — 136 мг;

100 г брюссельської капусти — 120 мг.

А ось в 1 апельчин чи лимоні міститься всього лише 70 мг вітаміну С.

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