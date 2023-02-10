Всього чотири інгредієнти: як зробити розпушувач в домашніх умовах

Для замішування тіста потрібен розпушувач. Але інколи його може не виявитися вдома. Не потрібно відразу бігти в магазин. Адже розпушувач можна зробити в домашніх умовах з доступних інгредієнтів. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що покласти замість розпушувача для тіста.

Як робиться розпушувач для тіста? Все дуже просто. Потрібно взяти всього лише 4 інгредієнта:

3 чайних ложки харчової соди;

3 чайних ложки пшеничного борошна;

3 чайних ложки кукурудзяного або картопляного крохмалу;

1,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування не займе багато часу:

В ємності потрібно змішати харчову соду та лимонну кислоту. Перед цим соду краще просіяти, тоді не буде згустків. Лимонну кислоту рекомендується додатково подрібнити, тоді розмір кристаликів зменшиться. Далі додається крохмаль і борошно. Всі інгредієнти перемішуються до однорідності. Дуже важливо встигнути змішати все до того, як розпочнеться реакція між лимонною кислотою та содою.

Готову суміш можна зберігати в герметичній ємності у сухому та темному місці. Якщо дотримуватися усіх правил зберігання, то такий розпушувач може довго не псуватися.

Що покласти в тісто замість розпушувача

Існують певні продукти, які можуть замінити розпушувач для тіста, якщо його не виявилося під рукою.

Харчова сода

Вона може використовуватися як розпушувач навіть без додаткових компонентів. Її додають в тісто, де вже є кислі інгредієнти для реакції, зокрема фруктове пюре, кисломолочний сир, лимонна кислота, соки, мед, оцет.

Одна чайна розпушувача = одній чайній ложці харчової соди. Її також можна гасити оцтом, однак це зовсім не обов'язково.

Алкоголь

Спирт допоможе зробити тісто повітряним та зменшить клейкість борошна. Для розпушування бездріжджового пісочного тіста найкраще підходять ром та коньяк. А ось до дріжджового тіста фахівці радять додавати горілку.

Не варто хвилюватися, що випічка збереже смак чи запах алкоголю. Він випарується під час випікання.

Мінеральна газована вода

Розпушувач допомагає наситити тісто вуглекислим газом, щоб воно стало повітряним. Тому з цим завданням також чудово впорається мінеральна газована вода. Однак, якщо ви берете мінеральну воду, тоді звичайну вже додавати не потрібно. Навіть якщо цього вимагає рецепт.

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