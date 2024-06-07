Всього лише шість продуктів: що треба їсти, щоб засвоювався кальцій

На жаль, наш організм не здатний самостійно переробляти кальцій, тому йому потрібні помічники. Як підняти рівень кальцію за допомогою шести продуктів?

Кальцій потрібен нам, щоб кістки були міцними і здоровими, а остеопороз не мучив у будь-якому віці. Але наш організм не може засвоювати один кальцій, для цього йому необхідний баланс із фосфором та магнієм. Якщо не вистачає магнію, кальцій не лише не буде засвоюватися, але й почне швидко виводитися. Тому обов'язково додайте до свого раціону такі шість продуктів:

домашній сир — у ньому є баланс кальцію та фосфору, які містяться в ідеальних пропорціях (якщо ви не любите цей продукт, його можна замінити оселедцем або яйцями);

свіжу зелень;

бобові (квасолю, горох);

сир тофу — в ньому містяться одразу кальцій, фосфор і магній;

цільнозерновий хліб і какао — вони багаті на магній;

листову капусту, броколі, мигдаль, інжир — вони містять цитрат кальцію, який добре засвоюється організмом.

Як правильно сформувати раціон

Дуже важливо сформувати щоденний раціон так, щоб уникнути або різко обмежити кількість продуктів, які викликають пришвидшене виведення кальцію з організму. Це кофеїн, жири, сіль. Також перешкоджає всмоктуванню кальцію надлишок фітинової та щавлевої кислоти, фосфатів. Тому краще обмежети вживання шоколаду, буряків, ревеню, щавлю і шпинату.

Обов'язково додайте до раціону курагу, яка багата кальцієм. Не забувайте рухатися. Це піде лише на користь кістковій тканині. Особливо корисні біг, вправи з гантелями, ходьба.

Від чого варто відмовитися, щоб підняти рівень кальцію в організмі

Те, як в організмі засвоюється кальцій, залежить не лише від балансу магнію та фосфору, але й від балансу жирів і жирних кислот, білків і кальциферолів. Якщо є нестача або, навпаки, надлишок жирів, особливо тих, що багаті на насичені жирні кислоти, всмоктування кальцію ускладнюється. Тому краще на деякий час повністю відмовитися від яловичого сала, кулінарних жирів, маргарину.

Читайте також: