Всього лише три години — і найкращий літній напій готовий: як зробити домашній квас

Освіжальний квас необов'язково витримувати днями, щоб отримати смачний літній напій. Існує простий рецепт домашнього квасу, за яким ви зможете насолодитися унікальним смаком вже через 3 години.
Ви зможете заощадити час та зайнятися приємними справами, поки смачний напій готується.
Що потрібно взяти:
- 10-12 родзинок;
- 1,5 чайної ложки лимонної кислоти;
- 1,5 чайної ложки розчинної кави;
- 1 чайну ложку сухих дріжджів;
- 1 склянку цукру;
- 3 л води.
Як швидко зробити квас в домашніх умовах? Вам допоможе зрозуміла покрокова інструкція:
- В трилітрову банку налийте води, залишивши місце для інших інгредієнтів. Пам'ятайте, що рідина повинна бути кімнатної температури.
- Додайте цукор, лимонну кислоту, дріжджі, промиті родзинки та розчинну каву.
- Ретельно розмішайте за допомогою ложки з довгою ручкою, поки сухі компоненти не розчиняться.
- Банку акуратно накрийте харчовою плівкою, зробивши зверху кілька отворів за допомогою ножа.
- Залишіть суміш на 3 години, щоб вона почала бродити.
Після цього смачний домашній квас потрібно всього лише розлити по окремих банках та охолодити. Можна насолоджуватися літнім напоєм, який чудово підходить для спекотних днів.
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