Всього лише три години — і найкращий літній напій готовий: як зробити домашній квас

Освіжальний квас необов'язково витримувати днями, щоб отримати смачний літній напій. Існує простий рецепт домашнього квасу, за яким ви зможете насолодитися унікальним смаком вже через 3 години.

Ви зможете заощадити час та зайнятися приємними справами, поки смачний напій готується.

Що потрібно взяти:

10-12 родзинок;

1,5 чайної ложки лимонної кислоти;

1,5 чайної ложки розчинної кави;

1 чайну ложку сухих дріжджів;

1 склянку цукру;

3 л води.

Як швидко зробити квас в домашніх умовах? Вам допоможе зрозуміла покрокова інструкція:

В трилітрову банку налийте води, залишивши місце для інших інгредієнтів. Пам'ятайте, що рідина повинна бути кімнатної температури. Додайте цукор, лимонну кислоту, дріжджі, промиті родзинки та розчинну каву. Ретельно розмішайте за допомогою ложки з довгою ручкою, поки сухі компоненти не розчиняться. Банку акуратно накрийте харчовою плівкою, зробивши зверху кілька отворів за допомогою ножа. Залишіть суміш на 3 години, щоб вона почала бродити.

Після цього смачний домашній квас потрібно всього лише розлити по окремих банках та охолодити. Можна насолоджуватися літнім напоєм, який чудово підходить для спекотних днів.

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