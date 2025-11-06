Ви точно недосолюєте воду для пасти: вчені назвали правильну кількість солі

Паста / © Credits

Нове дослідження показало, що більшість людей готують пасту неправильно — додаючи надто мало солі у воду.

Про це пише Daily Mail.

Фахівці з Лундського університету (Швеція) з’ясували, що оптимальна кількість солі для варіння макаронів становить 7 грамів на літр води — приблизно 1–1,25 чайної ложки. Саме така концентрація не лише покращує смак, а й допомагає зберегти мікроструктуру спагетті, запобігаючи їхньому розвалюванню під час приготування.

“Сіль суттєво впливає на мікроструктуру пасти, а не лише на смак”, — пояснила старша викладачка фізичної хімії Андреа Скотті у статті для The Conversation.

Вчені використовували прискорювачі частинок та нейтронні установки, щоб відстежити, як змінюється структура спагетті під час варіння. Оптимальний час приготування, за їхніми словами, — 10 хвилин.

Дослідження, опубліковане у журналі Food Hydrocolloids, також показало, що глютен у звичайних спагетті діє як “захисна сітка”, яка утримує крохмаль. Натомість безглютенова паста потребує точніших умов варіння, адже легко втрачає форму у занадто солоній чи гарячій воді.

“Наші результати показують, що звичайні макарони стійкіші до помилок у приготуванні, ніж безглютенові аналоги”, — додала Скотті.

Вчені сподіваються, що результати дослідження допоможуть розробити нові види безглютенової пасти, стійкі до температурних навантажень.

До того ж, експерти радять давати пасті трохи охолонути перед споживанням — тоді в ній утворюється резистентний крохмаль, який діє як клітковина, стабілізує рівень цукру в крові та підтримує енергію.