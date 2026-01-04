- Дата публікації
Виглядає апетитно, але шкодить здоров’ю: про який хліб застерігають вчені
Вчені та дієтологи пояснили, який хліб вважається найшкідливішим для здоров’я. Чому білий хліб із борошна вищого ґатунку містить “порожні” калорії та чим його краще замінити.
Хліб залишається одним із базових продуктів у раціоні українців, однак не всі його види однаково корисні. Вчені та дієтологи попереджають: найпопулярніший білий хліб із пшеничного борошна вищого ґатунку може бути найбільш небажаним для здоров’я.
Фахівці зазначають, що під час глибокого очищення зерна з нього фактично видаляють усі поживні речовини – клітковину, вітаміни та мінерали. У результаті такий хліб містить переважно “порожні” калорії, а також різноманітні добавки, які використовують для покращення зовнішнього вигляду та подовження терміну зберігання.
Британський кардіолог Вільям Девіс звертає увагу й на іншу проблему: сучасна пшениця значно відрізняється від тієї, яку вирощували десятки років тому. Через зміну генетичного коду зерна властивості борошна та його вплив на організм також змінилися – не на користь споживачів.
Дієтологи наголошують: чим біліше та дрібніше помел борошна, тим менш корисним є кінцевий продукт. Саме тому вони радять віддавати перевагу житньому хлібу або виробам із цільнозернового борошна, які зберігають більше природних поживних елементів.
Експерти пояснюють, що в гонитві за м’якою текстурою, привабливою скоринкою та тривалим терміном зберігання виробники змушені максимально очищати зерно. Проте разом із цим хліб втрачає свою головну цінність – користь для здоров’я.
