Виглядає апетитно, але шкодить здоров’ю: про який хліб застерігають вчені

Хліб залишається одним із базових продуктів у раціоні українців, однак не всі його види однаково корисні. Вчені та дієтологи попереджають: найпопулярніший білий хліб із пшеничного борошна вищого ґатунку може бути найбільш небажаним для здоров’я.

Про це йдеться в матеріалі Ukr.Media.

Фахівці зазначають, що під час глибокого очищення зерна з нього фактично видаляють усі поживні речовини – клітковину, вітаміни та мінерали. У результаті такий хліб містить переважно “порожні” калорії, а також різноманітні добавки, які використовують для покращення зовнішнього вигляду та подовження терміну зберігання.

Британський кардіолог Вільям Девіс звертає увагу й на іншу проблему: сучасна пшениця значно відрізняється від тієї, яку вирощували десятки років тому. Через зміну генетичного коду зерна властивості борошна та його вплив на організм також змінилися – не на користь споживачів.

Дієтологи наголошують: чим біліше та дрібніше помел борошна, тим менш корисним є кінцевий продукт. Саме тому вони радять віддавати перевагу житньому хлібу або виробам із цільнозернового борошна, які зберігають більше природних поживних елементів.

Експерти пояснюють, що в гонитві за м’якою текстурою, привабливою скоринкою та тривалим терміном зберігання виробники змушені максимально очищати зерно. Проте разом із цим хліб втрачає свою головну цінність – користь для здоров’я.

