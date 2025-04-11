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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

30 секунд — і готово: як приготувати надзвичайно швидку глазур на паску, яка не кришиться і не липне

Швидкий спосіб приготувати глазур для великодньої паски. Змішати інгредієнти і нанести. Не потрібно збивати чи варити.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
342 ккал
Простий рецепт глазурі для паски за 30 секунд без збивання

Простий рецепт глазурі для паски за 30 секунд без збивання / © Pixabay

Ця глазур, приготовлена за цим рецептом, має привабливу глянцеву текстуру. Вона чудово утримує будь-яку кондитерську посипку, а після висихання не липне і не ламається під час нарізання.

Інгредієнти

сухе молоко
4 ст. ложки
згущене молоко
6-8 ст. ложок
сік лимону
2 ч. ложки

Процес приготування:

  1. З’єднуємо всі інгредієнти в одну суміш.

  2. Якщо вона вийшла занадто густою, додаємо ще згущеного молока; якщо занадто рідкою — сухе молоко. Регулюємо консистенцію до бажаного стану. Глазур готова.

  3. Наносимо її на охолоджені паски і одразу посипаємо посипкою. Даємо глазурі застигнути.

  4. Чим густіша глазур, тим більше часу вона потребує для висихання.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
229
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