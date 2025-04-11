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- Категорія
- Випічка і страви з борошна
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30 секунд — і готово: як приготувати надзвичайно швидку глазур на паску, яка не кришиться і не липне
Швидкий спосіб приготувати глазур для великодньої паски. Змішати інгредієнти і нанести. Не потрібно збивати чи варити.
Ця глазур, приготовлена за цим рецептом, має привабливу глянцеву текстуру. Вона чудово утримує будь-яку кондитерську посипку, а після висихання не липне і не ламається під час нарізання.
Інгредієнти
- сухе молоко
- 4 ст. ложки
- згущене молоко
- 6-8 ст. ложок
- сік лимону
- 2 ч. ложки
Процес приготування:
З’єднуємо всі інгредієнти в одну суміш.
Якщо вона вийшла занадто густою, додаємо ще згущеного молока; якщо занадто рідкою — сухе молоко. Регулюємо консистенцію до бажаного стану. Глазур готова.
Наносимо її на охолоджені паски і одразу посипаємо посипкою. Даємо глазурі застигнути.
Чим густіша глазур, тим більше часу вона потребує для висихання.
Смачного!