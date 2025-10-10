Цей десерт із ніжним вершково-яблучним кремом ідеально розкриває свій смак восени, коли стиглі яблука мають особливу соковитість та аромат. Рецепт, яким поділилися на сайті “Шуба”, стане справжньою родзинкою святкового столу, наповнюючи дім теплом і атмосферою затишку.

Процес приготування:

Розріжте яблука навпіл і запікайте їх у духовці приблизно 30 хвилин за температури 190 °C, доки вони не стануть м’якими та ароматними. Після цього зніміть шкірку, видаліть серединки з кісточками та збийте м’якуш блендером до однорідної текстури. Готове пюре поставте у холодильник, щоб воно повністю охололо.

З’єднайте у мисці борошно, крохмаль і розпушувач. В іншому посуді збийте яйця міксером приблизно 10 хвилин, поступово додаючи цукор і ванільний цукор — маса має стати пишною й світлою. Влийте розтоплене та охолоджене масло, а потім обережно введіть сухі інгредієнти, зберігаючи легкість структури тіста.

Викладіть тісто тонким шаром на пергамент, формуючи круги діаметром приблизно 21 см. Випікайте кожен шар 6–7 хвилин за температури 180 °C до золотистої скоринки. Обережно зніміть готові коржі з пергаменту, обріжте краї та підготуйте 5–6 однакових коржів.

Збийте охолоджені вершки до м’яких піків, додайте цукрову пудру, а потім охолоджене яблучне пюре. Акуратно перемішайте, щоб отримати ніжну й повітряну масу.