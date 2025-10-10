ТСН у соціальних мережах

Випічка і страви з борошна
116
2 хв

Ароматний торт "Апфельмус" з вершково-яблучним кремом — смак справжньої осені

Торт “Апфельмус” — це гармонійне поєднання ніжних бісквітних шарів і легкого крему з ароматного яблучного пюре, що створює витончений, повітряний десерт із яскравими осінніми нотами.

Тетяна Мележик
1 год. 40 хв.
689 ккал
Торт Апфельмус: рецепт (фото з сайту "Шуба")

Торт Апфельмус: рецепт (фото з сайту "Шуба")

Цей десерт із ніжним вершково-яблучним кремом ідеально розкриває свій смак восени, коли стиглі яблука мають особливу соковитість та аромат. Рецепт, яким поділилися на сайті “Шуба”, стане справжньою родзинкою святкового столу, наповнюючи дім теплом і атмосферою затишку.

Інгредієнти

яйця
4 шт.
цукор
180 г
цукор ванільний
2 ч. ложки
вершкове масло
180 г
пшеничне борошно
100 г
крохмаль кукурудзяний
100 г
розпушувач
10 г
вершки 33%
500 г
яблуко
800 г
цукрова пудра
100 г

Процес приготування:

  1. Розріжте яблука навпіл і запікайте їх у духовці приблизно 30 хвилин за температури 190 °C, доки вони не стануть м’якими та ароматними. Після цього зніміть шкірку, видаліть серединки з кісточками та збийте м’якуш блендером до однорідної текстури. Готове пюре поставте у холодильник, щоб воно повністю охололо.

  2. З’єднайте у мисці борошно, крохмаль і розпушувач. В іншому посуді збийте яйця міксером приблизно 10 хвилин, поступово додаючи цукор і ванільний цукор — маса має стати пишною й світлою. Влийте розтоплене та охолоджене масло, а потім обережно введіть сухі інгредієнти, зберігаючи легкість структури тіста.

  3. Викладіть тісто тонким шаром на пергамент, формуючи круги діаметром приблизно 21 см. Випікайте кожен шар 6–7 хвилин за температури 180 °C до золотистої скоринки. Обережно зніміть готові коржі з пергаменту, обріжте краї та підготуйте 5–6 однакових коржів.

  4. Збийте охолоджені вершки до м’яких піків, додайте цукрову пудру, а потім охолоджене яблучне пюре. Акуратно перемішайте, щоб отримати ніжну й повітряну масу.

  5. Промажте кожен корж кремом, складіть торт, а зверху та з боків рівномірно нанесіть залишки крему. Обсипте поверхню крихтами з обрізків коржів, щоб надати десерту завершеного вигляду. Готовий торт поставте у холодильник на 5–6 годин, аби він добре просочився й стабілізувався.

Смачного!

