Ажурні млинці на молоці та окропі: не рвуться і не липнуть до сковороди

Рецепт ажурних, ідеально тонких млинців на 3 склянках
Млинці за цим рецептом виходять тоненькими, з великою кількістю дірочок. Для їх приготування інгредієнтів беруться порівну – по склянці.
Інгредієнти для приготування млинців:
- борошно - 1 склянка,
- молоко - 1 склянка,
- окріп - 1 склянка,
- яйця - 2 шт.,
- цукор - 3 ст.лож.,
- сіль - 0,5 ч.лож.,
- олія - 1 ст. лож.
Приготування ажурних млинців
- Змішайте сирі яйця й сіль. Всипте цукор і ретельно збийте масу вінчиком. У разі, якщо плануєте робити солодку начинку, кількість цукру зменште.
- Коли з’явиться легка пінка, влийте молоко. Продовжуйте перемішувати масу вінчиком.
- Просіяне борошно додавайте невеликими порціями, продовжуючи перемішувати. Залиште на хвилин 20.
- Влийте до маси крутий окріп. Відразу ж починайте перемішувати масу. Під кінець влийте олію. Тісто має вийти доволі рідким.
- Розігрійте пательню на вогні. Влийте трішки олії та промастіть нею усю поверхню. Змащувати олією потрібно лише перед першим млинцем. Решту тіста заливайте на суху сковорідку.
- Млинці смажте з обох боків до появи золотавої скоринки — достатньо однієї хвилини з одного боку і пів хвилини з іншого.
Млинці на окропі завжди виходять візерунчастими й тоненькими. За потреби молоко можна замінити кефіром, теж вийде смачно.
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