Ажурні млинці на молоці та окропі: не рвуться і не липнуть до сковороди

Млинці за цим рецептом виходять тоненькими, з великою кількістю дірочок. Для їх приготування інгредієнтів беруться порівну – по склянці.

Інгредієнти для приготування млинців:

борошно - 1 склянка,

молоко - 1 склянка,

окріп - 1 склянка,

яйця - 2 шт.,

цукор - 3 ст.лож.,

сіль - 0,5 ч.лож.,

олія - 1 ст. лож.

Приготування ажурних млинців

Змішайте сирі яйця й сіль. Всипте цукор і ретельно збийте масу вінчиком. У разі, якщо плануєте робити солодку начинку, кількість цукру зменште.

Коли з’явиться легка пінка, влийте молоко. Продовжуйте перемішувати масу вінчиком.

Просіяне борошно додавайте невеликими порціями, продовжуючи перемішувати. Залиште на хвилин 20.

Влийте до маси крутий окріп. Відразу ж починайте перемішувати масу. Під кінець влийте олію. Тісто має вийти доволі рідким.

Розігрійте пательню на вогні. Влийте трішки олії та промастіть нею усю поверхню. Змащувати олією потрібно лише перед першим млинцем. Решту тіста заливайте на суху сковорідку.

Млинці смажте з обох боків до появи золотавої скоринки — достатньо однієї хвилини з одного боку і пів хвилини з іншого.

Млинці на окропі завжди виходять візерунчастими й тоненькими. За потреби молоко можна замінити кефіром, теж вийде смачно.

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