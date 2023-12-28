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Ажурні млинці на молоці та окропі: не рвуться і не липнуть до сковороди

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
124 ккал
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
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Ажурні млинці на молоці та окропі: не рвуться і не липнуть до сковороди

Ажурні млинці на молоці

Рецепт ажурних, ідеально тонких млинців на 3 склянках

Млинці за цим рецептом виходять тоненькими, з великою кількістю дірочок. Для їх приготування інгредієнтів беруться порівну – по склянці. 

Інгредієнти для приготування млинців:

  • борошно - 1 склянка,
  • молоко -  1 склянка,
  • окріп - 1 склянка,
  • яйця - 2 шт.,
  • цукор - 3 ст.лож.,
  • сіль - 0,5 ч.лож.,
  • олія - 1 ст. лож.

Приготування ажурних млинців

  • Змішайте сирі яйця й сіль. Всипте цукор і ретельно збийте масу вінчиком. У разі, якщо плануєте робити солодку начинку,  кількість цукру зменште.
  • Коли з’явиться легка пінка, влийте молоко. Продовжуйте перемішувати масу вінчиком.
  • Просіяне борошно додавайте невеликими порціями, продовжуючи перемішувати. Залиште на хвилин 20. 
  • Влийте до маси крутий окріп. Відразу ж починайте перемішувати масу. Під кінець влийте олію. Тісто має вийти доволі рідким. 
  • Розігрійте пательню на вогні. Влийте трішки олії та промастіть нею усю поверхню. Змащувати олією потрібно лише перед першим млинцем. Решту тіста заливайте на суху сковорідку.
  • Млинці смажте з обох боків до появи  золотавої скоринки —  достатньо однієї хвилини з одного боку і пів хвилини з іншого. 

Млинці на окропі завжди виходять візерунчастими й тоненькими. За потреби молоко можна замінити кефіром, теж вийде смачно.

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Дата публікації
Перегляди
74
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