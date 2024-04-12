Без дріжджів та цукру: рецепт дієтичної паски від Лілії Цвіт

Якщо ви дотримуєтесь певних правил харчування, спробуйте приготувати дієтичну паску за рецептом відомої української кулінарки Лілії Цвіт.
Головною відмінністю дієтичних пасок від класичних є те, що в перших міститься менше калорій, жирів та цукру. Наприклад, Лілія Цвіт пропонує взяти стевію та рисове борошно, щоб зробити великодню випічку більш корисною.
Інгредієнти
- банан
- 2 шт.
- курячі яйця
- 4 шт.
- какао-порошок
- 4 ч. ложки
- стевія
- 8 ч. ложок
- рисове борошно
- 4 ст. ложки
- розпушувач
- 2 ч. ложки
- родзинки
- 100 г
- цедра лимона
- 1 ст. ложка
- чорний шоколад
- 100 г
- вершки 33%
- 100 мл
Як приготувати дієтичну паску від Лілії Цвіт:
- Покладіть у миску нарізані банани, додайте яйця, стевію, рисове борошно, розпушувач і какао-порошок. Все добре перемішайте за допомогою блендера до однорідної маси.
- Додайте родзинки (попередньо пропарені і підсушені) та лимонну цедру, перемішайте, щоб вони розташовувалися в тісті рівномірно. Розділіть тісто на 4 форми (діаметр 7 см), наповнюючи їх на 2/3 об'єму.
- Поставте форми з тістом у мікрохвильову піч на 6-9 хвилин на максимальну потужність. Або у духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-30 хвилин.
- Поки готується паска, можна зробити глазур. Для цього залийте шматочки шоколаду гарячими вершками, перемішайте до однорідності, змастіть ними готові паски. Можна прикрасити на свій смак.
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