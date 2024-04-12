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Без дріжджів та цукру: рецепт дієтичної паски від Лілії Цвіт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
495 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
374
Час на прочитання
1 хв
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Без дріжджів та цукру: рецепт дієтичної паски від Лілії Цвіт

Дієтична паска: рецепт від Лілії Цвіт / Фото: Unsplash

Якщо ви дотримуєтесь певних правил харчування, спробуйте приготувати дієтичну паску за рецептом відомої української кулінарки Лілії Цвіт.

Головною відмінністю дієтичних пасок від класичних є те, що в перших міститься менше калорій, жирів та цукру. Наприклад, Лілія Цвіт пропонує взяти стевію та рисове борошно, щоб зробити великодню випічку більш корисною.

Інгредієнти

банан
2 шт.
курячі яйця
4 шт.
какао-порошок
4 ч. ложки
стевія
8 ч. ложок
рисове борошно
4 ст. ложки
розпушувач
2 ч. ложки
родзинки
100 г
цедра лимона
1 ст. ложка
чорний шоколад
100 г
вершки 33%
100 мл

Як приготувати дієтичну паску від Лілії Цвіт:

  1. Покладіть у миску нарізані банани, додайте яйця, стевію, рисове борошно, розпушувач і какао-порошок. Все добре перемішайте за допомогою блендера до однорідної маси.
  2. Додайте родзинки (попередньо пропарені і підсушені) та лимонну цедру, перемішайте, щоб вони розташовувалися в тісті рівномірно. Розділіть тісто на 4 форми (діаметр 7 см), наповнюючи їх на 2/3 об'єму.
  3. Поставте форми з тістом у мікрохвильову піч на 6-9 хвилин на максимальну потужність. Або у духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-30 хвилин.
  4. Поки готується паска, можна зробити глазур. Для цього залийте шматочки шоколаду гарячими вершками, перемішайте до однорідності, змастіть ними готові паски. Можна прикрасити на свій смак.

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