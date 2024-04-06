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Буде готова за 30 секунд: як приготувати ідеальну глазур на паску, що не тече і не тріскається

Час приготування
2 хвилини
Харчова цінність на 100 г
393 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
1 хв
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Буде готова за 30 секунд: як приготувати ідеальну глазур на паску, що не тече і не тріскається

Як приготувати глазур, що не липне, не тріскається і не тече / Фото: Unsplash

Часто, навіть якщо паска вийшла ідеальною, через глазур з'являється чимало проблем. Вона може тріскатися, не засихати, липнути. Про ці неприємності легко забути, якщо використовувати один перевірений рецепт.

Дуже красиву та смачну глазур можна приготувати з сухого молока. З нею досить просто працювати, вона не вимагає особливого досвіду, а ще швидко засихає. Головне — взяти три компоненти і витримати пропорції:

Інгредієнти

згущене молоко
3-4 столові ложки
сухе молоко
2 столові ложки
лимонний сік
1 чайна ложка

Конкретних кроків приготування цієї глазурі на паску немає. Потрібно просто змішати всі компоненти. Паска вже повинна охолонути.

  1. Змішавши, зверніть увагу на консистенцію глазурі. Якщо ви думаєте, що маса надто рідка, можна додати трішки сухого молока. Якщо ж надто густа — більше згущеного молока.
  2. Готову глазур потрібно нанести на паску. Найзручніше робити це за допомогою силіконової лопатки.
  3. Зачекайте, щоб вона застигла. На це піде приблизно 30 секунд-1 хвилина.

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